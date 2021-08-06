Зеленский поручил отправить 100 спасателей на помощь Греции в борьбе с пожарами

"Я поставил задачу правительству Украины помочь Греции в преодолении разрушительных пожаров в некоторых частях страны. В пятницу Кабинет Министров должен принять решение об отправке в Грецию на помощь 100 наших опытных пожарных с необходимым оборудованием", – написал он.

Поставив завдання уряду @Kabmin_UA надати допомогу Греції в подоланні руйнівних пожеж, що вирують у деяких районах країни. У п’ятницю Кабмін має ухвалити рішення, щоб незабаром 100 наших досвідчених вогнеборців з необхідним спорядженням вирушили на допомогу * . — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2021

Уже 10 дней Греция переживает сильную жару, самую сильную по интенсивности и продолжительности за последние 30 лет, сказал представитель пожарной службы Аристотелис Пападопулос, пишет The Associated Press.