ГСЧС Украины предупредила о высокой пожарной опасности

Синоптики отметили, что из-за масштабных пожаров в Европе погода становится более сложной в прогнозировании Фото: pixabay.com

"По данным Укргидрометцентра, 4–5 августа в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской областях и в Крыму, 4 августа в Винницкой и в Черкасской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – отметили в сообщении.

Украинский гидрометцентр в Facebook предупредил о циклоне Генри, который 4 августа сформируется над Адриатическим морем и будет смещаться на северо-восток в сторону западной Украины.

"Его фронтальные системы принесут в указанный регион 6 августа значительные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с. Наиболее интенсивные осадки ожидаем в ночь с 5-го и 6 августа", – сообщили синоптики.

Специалисты подчеркнули, что масштабные лесные пожары в Турции, Греции и Италии влияют на погоду, "она становится более неустойчивой и сложной в прогнозировании".