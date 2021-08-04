ГСЧС Украины предупредила о высокой пожарной опасности

"По данным Укргидрометцентра, 4–5 августа в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской областях и в Крыму, 4 августа в Винницкой и в Черкасской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – отметили в сообщении.
Украинский гидрометцентр в Facebook предупредил о циклоне Генри, который 4 августа сформируется над Адриатическим морем и будет смещаться на северо-восток в сторону западной Украины.
"Его фронтальные системы принесут в указанный регион 6 августа значительные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с. Наиболее интенсивные осадки ожидаем в ночь с 5-го и 6 августа", – сообщили синоптики.
Специалисты подчеркнули, что масштабные лесные пожары в Турции, Греции и Италии влияют на погоду, "она становится более неустойчивой и сложной в прогнозировании".
В Украинском гидрометеорологическом центре спрогнозировали погоду на август 2021 года, температура будет выше климатической нормы.
2 августа синоптики сообщили, что изнурительная жара в Украине спадет, западные, северные и центральные области будут находиться в свежей воздушной массе.