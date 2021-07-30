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ГСЧС предупредила о грозах и граде в ряде областей Украины

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Западные области 2 августа почувствуют прохладу с Атлантики
Западные области 2 августа почувствуют прохладу с Атлантики
Фото: pixabay.com

Спасатели предупредили украинцев о шквальном ветре, грозах и граде, которые ожидаются 31 июля. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

"Днем 31 июля в восточных, Запорожской, большинстве западных областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с", – отметили в сообщении.

В последний день июля, а также 1-го и 2 августа в большинстве областей Украины сохранится жара. Западные области 2 августа почувствуют прохладу с Атлантики, сообщил Украинский гидрометцентр в Facebook.

"В течение субботы на нашу территорию будет влиять антициклон, лишь восточные области будут прощаться с одним фронтом, а днем западные уже будут встречать другой, поэтому в указанных регионах будет больше облаков и кратковременные дожди", – отметили синоптики.

В первые дни августа фронт с запада начнет господствовать в западных, северных и центральных областях, поэтому там станет больше грозовых дождей.

31 июля температура на юге страны днем +26...+33 °C, 1-го и 2 августа в южной и восточной части до +36 °C, в западных областях +22...+28 °C.

https://www.facebook.com/UkrHMC/videos/2993630210958901/

Контекст:

В Украинском гидрометеорологическом центре спрогнозировали погоду на август 2021 года, температура будет выше климатической нормы.

Теги: Украина, погода, ГСЧС, жара, дожди, спасатели, гроза, синоптики, прогноз погоды
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