ГСЧС предупредила о грозах и граде в ряде областей Украины

"Днем 31 июля в восточных, Запорожской, большинстве западных областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с", – отметили в сообщении.

В последний день июля, а также 1-го и 2 августа в большинстве областей Украины сохранится жара. Западные области 2 августа почувствуют прохладу с Атлантики, сообщил Украинский гидрометцентр в Facebook.

"В течение субботы на нашу территорию будет влиять антициклон, лишь восточные области будут прощаться с одним фронтом, а днем западные уже будут встречать другой, поэтому в указанных регионах будет больше облаков и кратковременные дожди", – отметили синоптики.

В первые дни августа фронт с запада начнет господствовать в западных, северных и центральных областях, поэтому там станет больше грозовых дождей.

31 июля температура на юге страны днем +26...+33 °C, 1-го и 2 августа в южной и восточной части до +36 °C, в западных областях +22...+28 °C.