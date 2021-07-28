"Жаркая погода в Украине будет доминировать". Синоптик рассказала, когда отступит жара

29 июля в Киеве ожидается жаркая погода, температура воздуха прогреется до +30 ºC, возможен кратковременный дождь с грозой. Синоптик также прогнозирует периодические дожди и грозы повсеместно по Украине.

"Больше осадков придется на вторую половину дня и вечер. А вот на западе вечером будет преобладать сухая погода – дождевой фронт сместится. Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +29...+34 ºC, в западных областях воздух будет немного свежее: +26...+31 ºC. К концу недели и в начале следующей жаркая погода будет доминировать", – подчеркнула Диденко.

Ощутимо прохладнее в Украине станет 3 августа.

"Жара временами донимающая, но надо согласиться, что это не +35...+39 ºC, которые недавно грызли, пекли и кусали. И ночи уже явно милосерднее, из окна ночной воздух – хоть пей. Лето сейчас особенно хорошее", – написала синоптик.