Синоптик рассказала, в каких регионах Украины жара начнет спадать первой

"Жара начнет постепенно ослабевать в ближайший вторник, 20 июля. Сначала градусы поползут вниз на западе Украины, далее постепенно этот милосердный процесс распространится. Устойчивыми окажутся восток и южная часть Украины, где жара продлится дольше", – написала она.

Диденко сообщила, что максимальная температура воздуха в Украине 15 июля будет +30...+35 ºC.

"Дождей в Украине серьезных завтра не видно – антициклон. Однако в Карпатах, а вечером и на крайнем западе, от Волыни через Львовскую область в Закарпатье, есть вероятность локальных грозовых ливней. И также маленький островок влаги коротко образуется в четверг в отдельных районах Сумской области. А в целом – сухо и жарко", – отметила синоптик.

Она добавила, что в Киеве 15 июля ожидается сухая жаркая погода, температура воздуха поднимется до +32...+34 ºC, местами до +35 ºC.

"Ближайший благословенный дождь пройдет в субботу вечером, 17 июля, местами на севере (включая Киев), затронет немного запад и часть центра", – сообщила Диденко.



