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Синоптик рассказала, в каких регионах Украины жара начнет спадать первой

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Жара в Украине начнет спадать с 20 июля
Жара в Украине начнет спадать с 20 июля
Фото: EPA

Жара в Украине начнет постепенно спадать с 20 июля, дольше всего она продержится в южных и восточных областях. Об этом сообщила в Facebook 14 июля синоптик Наталья Диденко.

"Жара начнет постепенно ослабевать в ближайший вторник, 20 июля. Сначала градусы поползут вниз на западе Украины, далее постепенно этот милосердный процесс распространится. Устойчивыми окажутся восток и южная часть Украины, где жара продлится дольше", – написала она.

Диденко сообщила, что максимальная температура воздуха в Украине 15 июля будет +30...+35 ºC.

"Дождей в Украине серьезных завтра не видно – антициклон. Однако в Карпатах, а вечером и на крайнем западе, от Волыни через Львовскую область в Закарпатье, есть вероятность локальных грозовых ливней. И также маленький островок влаги коротко образуется в четверг в отдельных районах Сумской области. А в целом – сухо и жарко", – отметила синоптик.

Она добавила, что в Киеве 15 июля ожидается сухая жаркая погода, температура воздуха поднимется до +32...+34 ºC, местами до +35 ºC.

"Ближайший благословенный дождь пройдет в субботу вечером, 17 июля, местами на севере (включая Киев), затронет немного запад и часть центра", – сообщила Диденко.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4681506545212620


Контекст:

Ослабления жары в Украине не будет до 19–20 июля, сообщала ранее Диденко.

В Киеве ночь на 12 июля была самой теплой с 1922 года, а с начала года в столице был установлен 21 температурный рекорд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, Украина, погода, жара, синоптики, Наталья Диденко
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