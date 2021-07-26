Средняя температура +20...+25 °С. Украинские синоптики рассказали, какой будет погода в августе

"Средняя месячная температура предполагается +20...+25 °С, в Карпатах +16..+18 °С, что на 1–1,5 градуса выше климатической нормы. Месячное количество осадков ожидается 31–80 мм, на Прикарпатье местами 95–99 мм, что в пределах климатической нормы", – отметили синоптики.

Средняя месячная температура воздуха августа в Украине составляет +18...+22 °С, в южных, юго-восточных областях и в Крыму местами +23...+24 °С°, на высокогорье Карпат +13 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха этого месяца: 0...+7 °С. Абсолютный максимум: +35...+39 °С.

Среднее месячное количество осадков составляет 30–69 мм, в Херсонской области и западных районах Крыма местами 24–28 мм, на Прикарпатье, Закарпатье и горах Крыма – 70–97 мм, в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей местами 104–120 мм.