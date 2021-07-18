ГСЧС предупредила о грозах в ряде областей Украины

По Киеву и Киевской области 18 июля ожидаются грозы, град и шквалы 15–20 м/с Фото: depositphotos.com

"18 июля днем в западных областях грозы, местами – град и шквалы 15–20 м/с", – говорится в сообщении.

В Закарпатье и в Карпатах ожидаются значительные дожди.

По Киеву и Киевской области 18 июля ожидаются грозы, град и шквалы 15–20 м/с.