ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Житомире из-за ветра и ливня повалены деревья и подтоплены улицы. На мужчину упало дерево

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Деревья повредили линии электропередач
Деревья повредили линии электропередач
Фото: Житомирська Міська Рада / Facebook

В результате ураганного ветра вечером 12 июля в Житомире были повалены деревья, подтопило несколько улиц. Об этом сообщил Житомирский горсовет в Facebook.

На мужчину упало дерево, его госпитализировали с многочисленными ушибами. С последствиями непогоды боролись коммунальщики.

"Две бригады "Зеленстроя", две ТТУ и четыре бригады РЭС ликвидируют последствия", – пояснили в горсовете.

https://www.facebook.com/miskaradazt/posts/2051689641666346

Работники коммунальных служб расчищали дороги от деревьев и восстанавливали электроснабжение. В районах, где деревья повредили линии электропередач, работали в первую очередь.

В городе не работал электротранспорт, но его маршруты возобновили на всех улицах, кроме Параджанова, уточнили в горсовете. Там шквальный ветер сломал опору.

"Журнал Житомира" написал, что ливень затопил некоторые улицы города, особенно перекрестки на улицах Грушевского и Покровской. В некоторых микрорайонах выпал град.

"На Богунии ветер вырвал дерево с корнем и привалил автомобиль ВАЗ. В частном секторе на Королева упавшее сухое дерево повредило забор и перекрыло часть дороги, в том числе трамвайные пути", – отметил местный портал Zhitomir.INFO

Управление по вопросам гражданской защиты населения и оборонной работы Житомирской облгосадминистрации предупреждало 12 июля в Facebook, что до конца суток в Житомире и области ожидалась гроза, в отдельных районах град и шквальный ветер 15–20 м/с.

https://www.facebook.com/uprczn/posts/1393941640984431

Теги: погода, автомобили, Житомир, электроснабжение, дожди, трамваи, гроза, облгосадминистрация, дороги, деревья, ветер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Секси", "Безумно красивая". Ани Лорак показала тело в прозрачном платье
"Секси", "Безумно красивая". Ани Лорак показала тело в прозрачном платье
"Такой голос только у меня в этой стране. Выучи это, тупезень!" Приходько отчитала своего подписчика
"Такой голос только у меня в этой стране. Выучи это, тупезень!" Приходько отчитала своего подписчика
13 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
13 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
В Украине пройдет бесплатный онлайн-показ короткометражек о велосипедах и передвижении на них в мегаполисах
В Украине пройдет бесплатный онлайн-показ короткометражек о велосипедах и передвижении на них в мегаполисах
Солистка Kazka возмутилась, что ее слова в поддержку Melovin посчитали каминг-аутом
Солистка Kazka возмутилась, что ее слова в поддержку Melovin посчитали каминг-аутом
Ольга Куриленко ищет мужчину, чтобы снова стать матерью
Ольга Куриленко ищет мужчину, чтобы снова стать матерью
  "Бест бургеры эвер". Рецепт идеальных бургеров от Клопотенко
  "Бест бургеры эвер". Рецепт идеальных бургеров от Клопотенко
Польза тыквенного масла для здоровья
Польза тыквенного масла для здоровья
Рената Литвинова, вслед за Беллой Хадид, примерила нашумевшее платье с оголенной грудью
Рената Литвинова, вслед за Беллой Хадид, примерила нашумевшее платье с оголенной грудью
"И он мне рассказывает, что за ним бегали девчонки!" Мишина показала юношеское фото Эллерта
"И он мне рассказывает, что за ним бегали девчонки!" Мишина показала юношеское фото Эллерта
"Как приятно видеть ухоженную девушку", "А глаза печальные". Волочкова восхитила подписчиков новым образом
"Как приятно видеть ухоженную девушку", "А глаза печальные". Волочкова восхитила подписчиков новым образом
Принц Уильям: Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии
Принц Уильям: Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии
Российский автогонщик и его девушка заживо сгорели в авто после ДТП
Российский автогонщик и его девушка заживо сгорели в авто после ДТП
"Надежный тыл всегда с тобой". Жена Ямы позировала топлес на кухне
"Надежный тыл всегда с тобой". Жена Ямы позировала топлес на кухне
Блогер с увеличенными скулами Покрещук в лифе и мини-шортах станцевала перед камерой
Блогер с увеличенными скулами Покрещук в лифе и мини-шортах станцевала перед камерой
Гемоглобин. Что это и как он влияет на самочувствие
Гемоглобин. Что это и как он влияет на самочувствие
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
  Поплавский озвучил размер своей пенсии
Поплавский озвучил размер своей пенсии
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS