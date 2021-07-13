В Житомире из-за ветра и ливня повалены деревья и подтоплены улицы. На мужчину упало дерево

На мужчину упало дерево, его госпитализировали с многочисленными ушибами. С последствиями непогоды боролись коммунальщики.

"Две бригады "Зеленстроя", две ТТУ и четыре бригады РЭС ликвидируют последствия", – пояснили в горсовете.

Работники коммунальных служб расчищали дороги от деревьев и восстанавливали электроснабжение. В районах, где деревья повредили линии электропередач, работали в первую очередь.

В городе не работал электротранспорт, но его маршруты возобновили на всех улицах, кроме Параджанова, уточнили в горсовете. Там шквальный ветер сломал опору.

"Журнал Житомира" написал, что ливень затопил некоторые улицы города, особенно перекрестки на улицах Грушевского и Покровской. В некоторых микрорайонах выпал град.

"На Богунии ветер вырвал дерево с корнем и привалил автомобиль ВАЗ. В частном секторе на Королева упавшее сухое дерево повредило забор и перекрыло часть дороги, в том числе трамвайные пути", – отметил местный портал Zhitomir.INFO.

Управление по вопросам гражданской защиты населения и оборонной работы Житомирской облгосадминистрации предупреждало 12 июля в Facebook, что до конца суток в Житомире и области ожидалась гроза, в отдельных районах град и шквальный ветер 15–20 м/с.