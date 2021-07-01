В Киеве в июне было зафиксировано 10 температурных рекордов

"С 23-го по 26 июня было побито 10 температурных рекордов. Отмечено шесть дней с максимальной температурой воздуха выше +30 °С", – заявили в обсерватории.
Среднемесячная температура воздуха в июне в Киеве составила +21,3 °С, что на 1,8 °С выше климатической нормы. Самая низкая температура была зафиксирована 1 июня (+7,4 °С), а самая высокая – 24 июня (+35,5 °С).
В Украине с прошлой недели установилась жаркая погода. В частности, в Киеве 23 июня зафиксировали температуру +34 °C. В этот день столица побила температурный рекорд 1946 года.
Госсслужба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев о грозах и сильном ветре 1 июля.