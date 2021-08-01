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В Греции вспыхнули лесные пожары, эвакуированы несколько населенных пунктов. Видео

 
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Пожары в Греции тушат с помощью самолетов и вертолетов
Пожары в Греции тушат с помощью самолетов и вертолетов
Фото: EPA

На западе греческого полуострова Пелопоннес, где в последние дни наблюдается чрезвычайно жаркая погода, на этой неделе вспыхнули лесные пожары. Часть из них удалось погасить, но борьба с огнем продолжается, сообщает Kathimerini.

СМИ сообщали о лесных пожарах неподалеку от Афин еще 27 июля. Их погасили, но 31 июля огонь вспыхнул снова.

ВИДЕО
Видео: Global News / YouTube

По состоянию на 1 августа в районе Ахаия с пожарами борются около 300 спасателей, а также пехотные войска и моторизованный спецназ. Задействованы пять пожарных самолетов и семь вертолетов.

16 человек пострадали, из них 15 получили поражения дыхательных путей и один – ожоги рук. Восемь из них госпитализировали.

Людям в деревнях Лампири, Камарес, Зирия и Ано Зирия было приказано эвакуироваться, поскольку пламя стало приближаться к жилым районам, пишет Euronews. Власти были вынуждены эвакуировать также приморский курорт Логгос. Около 100 жителей и туристов были перевезены в соседний город Эгио.

ВИДЕО
Видео: euronews (στα ελληνικά) / YouTube

По данным Агентства гражданской защиты Греции, за последние сутки произошло 58 лесных пожаров, но большинство из них удалось быстро взять под контроль. В результате возгораний было уничтожено около 20 домов и сожжено 13 511 гектаров лесов.

В последние дни в Греции фиксируют рекордную жару, отмечает агентство DPA. Последние три дня в стране регистрировали температуру до 43 °С, и синоптики прогнозируют, что она может подняться до 46 °С. Когда жара стихнет, пока неясно, метеорологи опасаются, что она может продлиться до двух недель.

Теги: Греция, пожар, эвакуация, жара, лесные пожары, спасатели, синоптики, температура
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