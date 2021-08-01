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Из турецких отелей эвакуируют туристов. Власти страны сообщили, что большинство пожаров под контролем

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Масштабные лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля
Масштабные лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля
Фото: EPA

В курортном Бодруме полиция эвакуировала туристов из трех отелей. Об этом 31 июля сообщило в Twitter EHA News.

"Приказ об эвакуации был отдан, когда пожары приблизились к территории отелей", – отметили в сообщении.

На видео видно, что туристы с чемоданами покидают отель.

Для эвакуации отдыхающих были задействованы суда береговой охраны Турции, которым помогали частные катера и яхты, сообщило BBC News World. Журналисты сообщили о шести погибших с начала пожаров.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли 1 августа написал в Twitter, что ликвидированы 107 или 112 лесных пожаров.

Контекст:

Масштабные лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля. К тушению пожаров привлечены самолеты, беспилотники, вертолеты, сотни пожарных машин и тысячи пожарных.

31 июля президент Турции Реджеп Эрдоган объявил районы лесных пожаров зонами бедствия. Он сообщил о задержании одного подозреваемого в причастности к поджогам лесов в Милясе. Эрдоган связал возникновение пожаров с якобы указанием террористов в 2020 году поджигать леса.

Украина отправила в Турцию два пожарных самолета Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Ан-32П для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

Турция, которая стремится увеличить количество своих лесов, часто сталкивается с угрозой пожаров, особенно летом, отмечало издание Daily Sabah. Причины пожаров различны, некоторые, возможно, начинаются из-за поджогов, но чаще всего они происходят из-за случайного захоронения горючих материалов в лесах. В прошлом году пожары по всей стране повредили 20 971 га лесов.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, лесные пожары, отель, курорт, пожары в Турции 2021
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