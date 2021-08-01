Из турецких отелей эвакуируют туристов. Власти страны сообщили, что большинство пожаров под контролем

"Приказ об эвакуации был отдан, когда пожары приблизились к территории отелей", – отметили в сообщении.

* | #Turkey evacuates hotels in Bodrum



* An evacuation order was issued as the wildfires neared hotels area.

* Police evacuated three hotels in * çmeler town of Bodrum, #Mu * la. pic.twitter.com/Idz9vbUijk — EHA News (@eha_news) July 31, 2021

На видео видно, что туристы с чемоданами покидают отель.

Для эвакуации отдыхающих были задействованы суда береговой охраны Турции, которым помогали частные катера и яхты, сообщило BBC News World. Журналисты сообщили о шести погибших с начала пожаров.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли 1 августа написал в Twitter, что ликвидированы 107 или 112 лесных пожаров.

28 Temmuz-1 A * ustos 2021 tarihleri aras * nda ç * kan 112 orman yang * n * n * n 107’sini kontrol alt * na ald * k.



Devam eden 5 yang * n * kontrol alt * na alma çal * malar * m * z aral * ks * z devam ediyor. pic.twitter.com/BSMgzXL48K — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 1, 2021