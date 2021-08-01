Увеличилось число жертв лесных пожаров в Турции, Эрдоган объявил о задержании возможного поджигателя

Ранее было известно о четырех жертвах.

Еще два человека погибли в ходе тушения пожаров в районе Анталии, они были спасателями.

По данным издания, в больнице с ожогами находится один из 160 пострадавших.

Под контроль взяты большинство очагов пожаров из порядка сотни.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил 31 июля о задержании одного подозреваемого в причастности к поджогам лесов в Миласе, отмечает Haber7. Глава государства связал возникновение пожаров с якобы указанием террористов в 2020 году поджигать леса.