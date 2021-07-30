В МИД Украины призвали украинцев не посещать регионы Турции, охваченные пожарами

"28 июля аномально высокими температурами воздуха были спровоцированы и распространились пожары в юго-западных регионах Турции с высокой концентрацией туристических объектов, в частности в провинциях Анталья, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов", – напомнили в МИД.

В министерстве констатировали, что из-за пожаров есть жертвы среди местного населения.

"Пострадали и находятся под угрозой отдельные объекты туристической инфраструктуры в городах Бодрум, Мармарис и т.д.", – сказано в сообщении.

Ведомство призвало украинцев воздержаться от поездок в регионы, охваченные пожарами, учитывая непредсказуемость развития ситуации.