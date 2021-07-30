В МИД Украины призвали украинцев не посещать регионы Турции, охваченные пожарами

"28 июля аномально высокими температурами воздуха были спровоцированы и распространились пожары в юго-западных регионах Турции с высокой концентрацией туристических объектов, в частности в провинциях Анталья, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов", – напомнили в МИД.
В министерстве констатировали, что из-за пожаров есть жертвы среди местного населения.
"Пострадали и находятся под угрозой отдельные объекты туристической инфраструктуры в городах Бодрум, Мармарис и т.д.", – сказано в сообщении.
Ведомство призвало украинцев воздержаться от поездок в регионы, охваченные пожарами, учитывая непредсказуемость развития ситуации.
Масштабные лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля.
За два дня произошло 58 лесных пожаров в 17 провинциях, сообщил министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли. К вечеру 29 июля большую часть пожаров локализовали.
По состоянию на полдень 30 июля крупные пожары продолжались на территории шести провинций: Анталья, Адана, Мерсин, Мугла, Османийе и Кайсери, сообщало агентство "Анадолу". Погибли четыре человека, пострадали 138. К тушению пожаров привлечены три самолета, девять беспилотников, 38 вертолетов, 4 тыс. пожарных.
Украина отправила в Турцию два пожарных самолета Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Ан-32П для оказания помощи в тушении лесных пожаров.
Турция, которая стремится увеличить количество своих лесов, часто сталкивается с угрозой пожаров, особенно летом, отмечало издание Daily Sabah. Причины пожаров различны, некоторые, возможно, начинаются из-за поджогов, но чаще всего они происходят из-за случайного захоронения горючих материалов в лесах. В прошлом году пожары по всей стране повредили 20 971 га лесов.