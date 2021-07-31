Эрдоган объявил районы лесных пожаров в Турции зонами бедствия

Масштабные лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля, за два дня произошло 58 лесных пожаров в 17 провинциях. По состоянию на 30 июля крупные пожары продолжались на территории провинций Анталья, Адана, Мерсин, Мугла и Османийе, сообщало "Анадолу".

В результате пожаров в Анталье погибли три человека, в Мармарисе один. В больницы обратились 138 жителей страны, состояние одного врачи оценивали как тяжелое, писало "Анадолу". К тушению пожаров привлечены три самолета, девять беспилотников, 38 вертолетов, 680 пожарных машин и 4 тыс. пожарных.

Украина отправила в Турцию два пожарных самолета Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Ан-32П для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

Турция, которая стремится увеличить количество своих лесов, часто сталкивается с угрозой пожаров, особенно летом, отмечало издание Daily Sabah. Причины пожаров различны, некоторые, возможно, начинаются из-за поджогов, но чаще всего они происходят из-за случайного захоронения горючих материалов в лесах. В прошлом году пожары по всей стране повредили 20 971 га лесов.