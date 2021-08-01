Увеличилось число жертв лесных пожаров в Турции, продолжается тушение пяти возгораний

"В одном из домов, сгоревших в результате лесных пожаров в районе Манавгат провинции Анталья, обнаружены тела супружеской пары. По полученным данным, погибшие проживали в квартале Калемлер. Глава семьи – гражданин Турции, его супруга – немка", – говорится в сообщении.

Погибших нашли после обращения в полицию их родственников – те не выходили на связь.

По данным министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, под контроль на утро воскресенья удалось взять 107 из 112 возгораний в лесах.

Локализация оставшихся пяти очагов пожара – двух в районе Антальи и трех в Мугле – "беспрерывно продолжается".

На 31 июля было известно о шести погибших вследствие лесных пожаров в Турции.