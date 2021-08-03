Лесные пожары в Турции видно из космоса. Фото

Спутники с высоким разрешением сняли лесные пожары и результаты борьбы с огнем в Манавгате и Мармарисе. На фото видны значительные разрушения, вызванные огнем, который превратил леса в пепелища.
В ведомстве отметили, что эти снимки помогут в тушении пожаров.
Масштабные лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля, борьба с огнем продолжается до сих пор. К тушению пожаров привлечены самолеты, беспилотники, вертолеты, сотни пожарных машин и тысячи пожарных.
31 июля президент Турции Реджеп Эрдоган объявил районы лесных пожаров зонами бедствия. Он также сообщил о задержании подозреваемого в поджоге лесов.
Украина отправила в Турцию два пожарных самолета Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Ан-32П для оказания помощи в тушении лесных пожаров.
По официальным данным, жертвами пожаров стали восемь человек.
Ответственность за масштабные лесные пожары в Турции, по информации СМИ, взяла на себя инициатива "Дети огня", связанная с признанной турецкими властями террористической Рабочей партией Курдистана.