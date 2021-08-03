Лесные пожары в Турции видно из космоса. Фото

Фото: msb.gov.tr

Спутники с высоким разрешением сняли лесные пожары и результаты борьбы с огнем в Манавгате и Мармарисе. На фото видны значительные разрушения, вызванные огнем, который превратил леса в пепелища.

Фото: msb.gov.tr

В ведомстве отметили, что эти снимки помогут в тушении пожаров.