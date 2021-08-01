Ответственность за лесные пожары в Турции взяла на себя инициатива курдов "Дети огня" – СМИ

Жертвами пожаров в Турции стали восемь человек Фото: ЕРА

"Инициатива "Дети огня", членская группа террористической организации РКК, берет на себя ответственность за пожары на Средиземном и Эгейском побережьях Турции", – говорится в сообщении.

Газета Yeni Şafak сделала перевод текста, в котором идет речь об ответственности за пожары. "Дети огня" объясняют, что делают это, чтобы "поставить на колени" власти Турции, и будут делать это до тех пор, "пока турецкий режим не научится понимать другой язык".

Издание отмечает, что "Дети огня" брали на себя ответственность за пожары в 2020 году.