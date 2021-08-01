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Ответственность за лесные пожары в Турции взяла на себя инициатива курдов "Дети огня" – СМИ

Жертвами пожаров в Турции стали восемь человек
Жертвами пожаров в Турции стали восемь человек
Фото: ЕРА

Ответственность за масштабные лесные пожары в Турции взяла на себя инициатива "Дети огня", связанная с признанной турецкими властями террористической Рабочей партией Курдистана (РКК). Об этом 1 августа сообщило EHA News в Twitter.

"Инициатива "Дети огня", членская группа террористической организации РКК, берет на себя ответственность за пожары на Средиземном и Эгейском побережьях Турции", – говорится в сообщении.

Газета Yeni Şafak сделала перевод текста, в котором идет речь об ответственности за пожары. "Дети огня" объясняют, что делают это, чтобы "поставить на колени" власти Турции, и будут делать это до тех пор, "пока турецкий режим не научится понимать другой язык".

Издание отмечает, что "Дети огня" брали на себя ответственность за пожары в 2020 году.

Контекст:

Масштабные лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля. К тушению пожаров привлечены самолеты, беспилотники, вертолеты, сотни пожарных машин и тысячи пожарных.

31 июля президент Турции Реджеп Эрдоган объявил районы лесных пожаров зонами бедствия. Он также сообщил о задержании подозреваемого в поджоге лесов.

Украина отправила в Турцию два пожарных самолета Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Ан-32П для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

По состоянию на 1 августа жертвами пожаров в лесах стали восемь человек.

Турция, которая стремится увеличить количество своих лесов, часто сталкивается с угрозой пожаров, особенно летом, отмечало издание Daily Sabah. Причины пожаров различны, некоторые, возможно, начинаются из-за поджогов, но чаще всего они происходят из-за случайного захоронения горючих материалов в лесах. В прошлом году пожары по всей стране повредили 20 971 га лесов.

Теги: Турция, пожар, террористы, лесные пожары, поджог, курды, Курдистан
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