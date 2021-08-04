В Греции зафиксировали жару в +47 ºC. По всей стране вспыхивают пожары

Синоптики прогнозируют, что температура более 40°С в Греции сохранится Фото: EPA

Согласно метеорологическим данным, дальше по уровню жары идут Макракоми в районе Фтиотида с температурой +46,2 °С и Арфара в Мессинии на юго-западе Пелопоннеса с температурой +46,1 °С.

За ними – Стилида, Краниди, Спарта и Аргос с температурами от +45,6 °С до +45,9 °С. В столице Греции самая высокая температура дня +45 °С зафиксирована в промышленных зонах Аспропиргос и Ахарнон.

Греческие метеорологи предупреждают о высокой температуре более 40 °С и в дальнейшем.

В связи с жарой по всей Греции вспыхивают пожары, отмечает Ekathimerini. За сутки в стране случилось 81 возгорание. Самые опасные пожары фиксировались в северных пригородах Афин – их тушили 520 пожарных. Пожарной службе помогали армия и полиция.