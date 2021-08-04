В Греции зафиксировали жару в +47 ºC. По всей стране вспыхивают пожары

Согласно метеорологическим данным, дальше по уровню жары идут Макракоми в районе Фтиотида с температурой +46,2 °С и Арфара в Мессинии на юго-западе Пелопоннеса с температурой +46,1 °С.
За ними – Стилида, Краниди, Спарта и Аргос с температурами от +45,6 °С до +45,9 °С. В столице Греции самая высокая температура дня +45 °С зафиксирована в промышленных зонах Аспропиргос и Ахарнон.
Греческие метеорологи предупреждают о высокой температуре более 40 °С и в дальнейшем.
В связи с жарой по всей Греции вспыхивают пожары, отмечает Ekathimerini. За сутки в стране случилось 81 возгорание. Самые опасные пожары фиксировались в северных пригородах Афин – их тушили 520 пожарных. Пожарной службе помогали армия и полиция.
Этим летом аномальная жара, как сообщает The Guardian, наблюдается в Северной Америке, Канаде, Швеции, Новой Зеландии и ряде других стран. Всемирная метеорологическая организация 1 июля сообщала о температурном рекорде для антарктического континента – +18,3 °C.
12 июля в США в районе Долины Смерти зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле – +54°C.
CBS News отмечает, что такая температура связана с эффектом так называемого теплового купола, вызванного высоким атмосферным давлением.