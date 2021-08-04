В Греции тушат масштабные лесные пожары. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Лесные пожары уничтожили около 2 га леса, жилых домов, туристических объектов на греческом острове Эвия. Об этом 4 августа сообщил Ekathimerini
. Масштабные пожары пытаются потушить и в пригороде Афин, пламя охватило до 10 населенных пунктов, с ними борются 500 пожарных, пять самолетов и девять вертолетов, с которых сбрасывают воду, отмечает Ekathimerini.
Фотографии лесных пожаров опубликовало агентство EPA
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