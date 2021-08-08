В Греции разбился пожарный самолет

Этот самолет вместе с другим Petzetel был отправлен для помощи в тушении небольшого пожара в районе Лагоподо-Мачерадо. Там сейчас задействовано 24 пожарных на семи машинах.

Пилот самолета был эвакуирован с места крушения с помощью пожарных, которые поспешили на помощь. Причины аварии выясняются.

Самолет принадлежал 359-й авиаэскадрилье государственной воздушной службы Кефалонии.