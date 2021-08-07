Украинский истребитель перехватил над Карпатами самолет

"В 7.30 на границе Украины с Румынией самолет Миг-29 Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина совершил перехват гражданского самолета типа Ан-2",- говорится в сообщении.

Военный самолет осуществил сопровождение нарушителя к аэродрому в Коломые с принудительной его посадкой.

Вскоре во время приземления самолета на одном из аэродромов в Косовском районе Ивано-Франковской области, "за десятки километров от границы" пограничники и силовики задержали четырех человек.

После приземления самолета злоумышленники пытались скрыться автомобилем.

Сейчас проводятся мероприятия фиксации правонарушений. Открыто уголовное производство по ст. 334 УК (Нарушение правил международных полетов).