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В зоне пожаров в Греции погиб мужчина

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Пожары в Греции начались 3 августа
Пожары в Греции начались 3 августа
Фото: EPA

В зоне масштабных пожаров в Греции погиб мужчина. Об этом сообщило издание Kathimerini 6 августа.

В районе Иппократиоса Политея в пригороде Афин, где спасатели борются с пожарами, на 38-летнего мужчину упал столб электроопоры. Пострадавший получил травму головы.

Издание отмечает, что минимум девять человек в районе пожаров обратились за медицинской помощью, но до пятничного инцидента ни одного случая гибели не было.

Контекст:

Греция последние 10 дней переживает жару, самую сильную по интенсивности и продолжительности за 30 лет, заявил представитель пожарной службы Аристотелис Пападопулос. На фоне жары 3 августа в стране начали вспыхивать пожары, самые опасные фиксировались в северных пригородах Афин. За последние два дня на юге страны эвакуировали жителей около 60 населенных пунктов. 

В результате пожаров пострадали десятки людей, погибших нет. Уничтожены дома и сотни гектаров лесных угодий. Огонь тушат с помощью авиации. Пожарных и самолеты в Грецию отправляют из Франции, Швеции, Румынии и Швейцарии. Помощь намерена отправить также Украина

6 августа лесные пожары к северу от Афин вышли из-под контроляТысячи жителей населенных пунктов, расположенных в этом регионе, эвакуируют на побережье.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Греция, пожар, лесные пожары, Афины
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