МИД опубликовал рекомендации для украинцев в Греции и Северной Македонии в связи с лесными пожарами

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Греческой Республике и Республике Северная Македония держать на особом контроле потребности украинских граждан в связи с масштабными лесными пожарами в этих странах", – говорится в сообщении.

МИД рекомендует гражданам, которые планируют ехать в Грецию или Северную Македонию или уже находятся там, воздержаться от посещения пораженных стихией локаций, отслеживать сообщения местных служб гражданской защиты, придерживаться рекомендаций и предписаний по безопасности, а в случае угрозы жизни или здоровью обращаться к зарубежным дипломатическим учреждениям Украины.

"Эпицентр пожарной опасности в Греции сосредоточен на севере столичной агломерации, в западной части полуострова Пелопоннес и на острове Эвия (Эвбея)", – сообщили в МИД.