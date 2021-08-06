МИД опубликовал рекомендации для украинцев в Греции и Северной Македонии в связи с лесными пожарами

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Греческой Республике и Республике Северная Македония держать на особом контроле потребности украинских граждан в связи с масштабными лесными пожарами в этих странах", – говорится в сообщении.
МИД рекомендует гражданам, которые планируют ехать в Грецию или Северную Македонию или уже находятся там, воздержаться от посещения пораженных стихией локаций, отслеживать сообщения местных служб гражданской защиты, придерживаться рекомендаций и предписаний по безопасности, а в случае угрозы жизни или здоровью обращаться к зарубежным дипломатическим учреждениям Украины.
"Эпицентр пожарной опасности в Греции сосредоточен на севере столичной агломерации, в западной части полуострова Пелопоннес и на острове Эвия (Эвбея)", – сообщили в МИД.
Греция последние 10 дней переживает жару, самую сильную по интенсивности и продолжительности за 30 лет, заявил представитель пожарной службы Аристотелис Пападопулос. На фоне жары 3 августа в стране начали вспыхивать пожары, самые опасные фиксировались в северных пригородах Афин. За последние два дня на юге страны эвакуировали жителей около 60 населенных пунктов.
В результате пожаров пострадали десятки людей, погибших нет. Уничтожены дома и сотни гектаров лесных угодий. Огонь тушат с помощью авиации. Пожарных и самолеты в Грецию отправляют из Франции, Швеции, Румынии и Швейцарии. Помощь намерена отправить также Украина.
6 августа лесные пожары к северу от Афин вышли из-под контроля. Тысячи жителей населенных пунктов, расположенных в этом регионе, эвакуируют на побережье.