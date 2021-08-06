Кабмин одобрил направление в Грецию 100 украинских спасателей для борьбы с лесными пожарами

"Сводный отряд украинских спасателей отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами. На выполнение задания президента Владимира Зеленского правительство на внеочередном заседании одобрило протокольное решение о направлении в Грецию сотни опытных спасателей со всей страны", – говорится в сообщении.

Контекст:

Уже 10 дней Греция переживает сильную жару, самую сильную по интенсивности и продолжительности за последние 30 лет, сказал представитель пожарной службы Аристотелис Пападопулос, пишет The Associated Press.

3 августа в стране начали вспыхивать пожары, самые опасные фиксировались в северных пригородах Афин, их тушат до сих пор. За последние два дня на юге страны эвакуировали жителей около 60 населенных пунктов, отмечает The Associated Press.

Также лесные массивы горели на острове Эвия к северо-востоку от Афин и в нескольких местах в южном регионе Пелопоннес, там пожары остановили, не дав им достичь древней Олимпии – места проведения первых Олимпийских игр.

В результате пожаров пострадали 12 человек, уничтожены дома и сотни гектаров лесных угодий. Огонь тушат с помощью авиации. Пожарных и самолеты в Грецию отправляют из Франции, Швеции, Румынии и Швейцарии, отмечает Reuters.

В Турцию, где тоже бушуют лесные пожары, Украина отправила два пожарных самолета.