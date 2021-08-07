В Грецию прибыли 100 украинских спасателей. В стране за сутки произошло более 400 пожаров

Это отряд спасателей из девяти регионов страны и Киева. Они работают в одном из наиболее пострадавших от пожаров районов – на острове Эвия, сообщило в Facebook посольство Украины в Греции.

На сегодня украинские спасатели работу завершили, пострадавших среди них нет, уточнили в посольстве.

"Ветер был сильный, нашим пожарным удалось спасти две деревни, скот, склады, сельскохозяйственную технику", – говорится в сообщении.

По данным посольства на вечер 7 августа, за последние сутки в Греции зафиксировали 426 пожаров. Их тушат сотни спасателей, больше всего человеческих ресурсов задействовано сегодня в районе горы Парнита, там лесной пожар тушат более 700 спасателей.

8 августа прогнозируется очень высокий риск пожара с четвертой категорией риска в ряде областей: регион Центральной Греции, Аттика, Крит, Северо-Эгейский и Южно-Эгейский регион.