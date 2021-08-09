Помощь Греции в тушении лесных пожаров оказывают 22 страны – премьер-министр

"От имени греческого народа я хотел бы выразить нашу сердечную благодарность всем странам, которые прислали помощь и ресурсы для борьбы с лесными пожарами. Мы благодарим вас за поддержку Греции в эти тяжелые времена", – сказано в твите.

Премьер Греции отметил 22 страны, в том числе Украину.

Спасателей и пожарных машин больше всего направила в Грецию Франция – 243 и 58 соответственно.

Также помощь оказывали Кипр, Хорватия, Швеция, Румыния, Испания, Чехия, Германия, Польша, Словакия, Австрия, США, Израиль, Швейцария, Египет, Великобритания, Кувейт, Катар, Молдова, ОАЭ, Сербия.