Помощь Греции в тушении лесных пожаров оказывают 22 страны – премьер-министр

"От имени греческого народа я хотел бы выразить нашу сердечную благодарность всем странам, которые прислали помощь и ресурсы для борьбы с лесными пожарами. Мы благодарим вас за поддержку Греции в эти тяжелые времена", – сказано в твите.
Премьер Греции отметил 22 страны, в том числе Украину.
Спасателей и пожарных машин больше всего направила в Грецию Франция – 243 и 58 соответственно.
Также помощь оказывали Кипр, Хорватия, Швеция, Румыния, Испания, Чехия, Германия, Польша, Словакия, Австрия, США, Израиль, Швейцария, Египет, Великобритания, Кувейт, Катар, Молдова, ОАЭ, Сербия.
On behalf of the Greek people, I would like to express our heartfelt gratitude to all the countries that have sent assistance and resources to help fight the wildfires. We thank you for standing by Greece during these trying times. pic.twitter.com/POrWlIVJsU— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 8, 2021
Греция уже более 10 дней переживает жару, самую сильную по интенсивности и продолжительности за 30 лет, сообщили в пожарной службе. На фоне жары 3 августа в стране начали вспыхивать пожары, самые опасные фиксировались в северных пригородах Афин. 6 августа лесные пожары к северу от Афин вышли из-под контроля. Тысячи жителей населенных пунктов, расположенных в этом регионе, эвакуировали.
В результате пожаров погиб один человек, около 10 обратились за медицинской помощью, уничтожены дома и сотни гектаров лесных угодий. Огонь тушат с помощью авиации. Пожарных и самолеты в Грецию отправляют из Франции, Швеции, Румынии и Швейцарии.
6 августа Кабинет Министров Украины по поручению президента Владимира Зеленского одобрил отправку 100 спасателей в Грецию для помощи в тушении пожаров.
В ходе тушения лесных пожаров в Греции разбился пожарный самолет.