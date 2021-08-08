Украинский отряд спасателей ликвидировал один из пожаров в Греции. Фоторепортаж
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
7 августа отряд спасателей из Украины, прибывший в Грецию
, ликвидировал отдельные очаги лесного пожара на площади 2,5 тыс. м². Были спасены два населенных пункта – Спатару и Метохи, в них находятся около 30 жилых домов, культовое сооружение, 33 хозяйственные постройки, зернохранилище, приют для собак, улья и стадо овец. Об этом сообщил
пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.