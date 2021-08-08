Бежавшие от пожаров в Греции жители засняли, как их города уничтожает огонь. Видео

Жители пригородов к северу от Афин были вынуждены в спешке уехать с немногими вещами, которые они могли забрать.

Пострадавшим от пожаров людям планируется выплатить компенсацию, а сгоревшие земли определят как участки для лесовосстановления.

На YouTube-канале Obozrenie 7 августа опубликовали ролик с одного из паромов, на котором эвакуировали граждан.

ВИДЕО

Видео: Obozrenie / YouTube

Еще один ролик с эвакуацией с острова Эвбея опубликован на YouTube-канале Ruptly.

ВИДЕО

Видео: Ruptly / YouTube