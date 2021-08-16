Польша передаст Украине 650 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Журналисты отметили, что Польша перепродает вакцины против коронавируса ряду государств. Дворчик напомнил, что страна уже отправила 1 млн доз вакцины Pfizer в Австралию, 2,4 млн доз – в Испанию, 600 тыс. доз – в Португалию, а также 1 млн доз вакцины Moderna – в Норвегию.

Глава правительственного агентства стратегических резервов Михал Кучмеровський сообщил Polskie Radio, что цены на перепродаваемые вакцины не разглашаются.

"Есть правило не потерять и не заработать. Отдельные страны покрывают расходы на транспорт, мы организуем поставку", – отметил он.

По словам чиновника, перепродажа вакцин – сложная логистическая акция, которая учитывает все требования производителей вакцин.