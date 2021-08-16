Австралия получит от Польши 1 млн доз вакцины от коронавируса

В Австралии от COVID-19 умерло менее 1 тыс. человек Фото: EPA

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что переговоры с польским правительством велись несколько недель. Ключевым фактором в решении Польши отправить препараты стала вспышка коронавируса в Новом Южном Уэльсе.

Около половины полученных препаратов будет использовано для вакцинации граждан в возрасте от 20 до 39 из наиболее пострадавших от вируса районов Сиднея. Остальные дозы будут переданы другим штатам и территориям из расчета на душу населения.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян уточнила, что именно австралийцы в возрасте 20–39 лет составляют 70% новых случаев заболевания в Сиднее. Они же в основном способствуют распространению COVID в штате, так как работают в домах для людей с инвалидность и престарелых, детских учреждениях, сфере логистики и грузовых перевозок.

Первая партия препаратов прибыла в Австралию вечером, 15 августа. Остальные ожидаются до конца этой недели.