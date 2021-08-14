"Тяжело, мои дорогие". Певица Жасмин потеряла отца и бабушку из-за коронавируса

13 августа Жасмин написала о смерти бабушки, на следующий день стало известно и о смерти отца певицы Фото: jasmin / Instagram

По данным издания, отец певицы – 70-летний дагестанский балетмейстер Лев Манахимов, руководивший детским хореографическим ансамблем "Пируэт", – умер в одной из московских клиник, куда его госпитализировали из родного города Дербент. "Его легкие были поражены на 90%", – говорится в статье.

О смерти бабушки 43-летняя певица сообщила сама вчера, 13 августа, в Instagram.

"Тяжело, мои дорогие, писать такие новости, но я все же нашла в себе силы поделиться. Моя любимая бабушка Сара на днях ушла от нас… Сколько бы лет ни было родному человеку, все равно, наверное, невозможно до конца подготовить себя к мысли, что однажды его не станет… Но это случилось. До последнего дня бабушка в свои 90 лет была в ясном уме, с прекрасным зрением, всегда на связи со мной и с внуками и до последнего сохраняла свое особенное чувство юмора… У нее были хронические заболевания, но она с ними справлялась, и, если бы не COVID, она, как мы в семье думаем, прожила бы еще до 100 лет, как ее мама, наша прабабушка", – написала Жасмин.

В конце поста певица призвала всех беречь себя и родных "в это нелегкое время пандемии".

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