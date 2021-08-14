Бульвар Шоубиз
 
14 августа, 2021
 
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"Тяжело, мои дорогие". Певица Жасмин потеряла отца и бабушку из-за коронавируса

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13 августа Жасмин написала о смерти бабушки, на следующий день стало известно и о смерти отца певицы
13 августа Жасмин написала о смерти бабушки, на следующий день стало известно и о смерти отца певицы
Фото: jasmin / Instagram

Российская певица Жасмин (настоящее имя – Сара Манахимова) с разницей в несколько дней потеряла бабушку и отца. Оба скончались от последствий коронавирусной инфекции. Об этом 14 августа сообщил портал Super.ru.

По данным издания, отец певицы – 70-летний дагестанский балетмейстер Лев Манахимов, руководивший детским хореографическим ансамблем "Пируэт", – умер в одной из московских клиник, куда его госпитализировали из родного города Дербент. "Его легкие были поражены на 90%", – говорится в статье.

О смерти бабушки 43-летняя певица сообщила сама вчера, 13 августа, в Instagram.

"Тяжело, мои дорогие, писать такие новости, но я все же нашла в себе силы поделиться. Моя любимая бабушка Сара на днях ушла от нас… Сколько бы лет ни было родному человеку, все равно, наверное, невозможно до конца подготовить себя к мысли, что однажды его не станет… Но это случилось. До последнего дня бабушка в свои 90 лет была в ясном уме, с прекрасным зрением, всегда на связи со мной и с внуками и до последнего сохраняла свое особенное чувство юмора… У нее были хронические заболевания, но она с ними справлялась, и, если бы не COVID, она, как мы в семье думаем, прожила бы еще до 100 лет, как ее мама, наша прабабушка", – написала Жасмин.

В конце поста певица призвала всех беречь себя и родных "в это нелегкое время пандемии".

Контекст:

Жасмин родилась 12 октября 1977 года в дагестанском Дербенте. окончила медицинский колледж. В 1999 году, сразу после первого замужества, начала карьеру певицы, дебютировала с композицией "Так бывает" и одноименным клипом. Сейчас в дискографии певицы 11 альбомов.

Певица замужем второй раз. С первым мужем – владельцем московского ресторана "Эльдорадо" Вячеславом Семендуевым – Жасмин прожила 10 лет и развелась в 2006 году, обвинив его в регулярных побоях. В 2011-м певица вышла замуж за молдавского политика и бизнесмена Илана Шора. Сейчас супруг артистки находится в международном розыске по обвинению в хищении банковских средств.

У Жасмин трое детей: Михаил (1997 года рождения), Маргарита (2012) и Мирон (2016).

В марте 2021 года стало известно, что в Украине открыли уголовное производство против 23 российских артистов, которые выступали на открытии Крымского моста в 2018 году. Им инкриминируют незаконный въезд на оккупированный РФ полуостров. Среди этих 23 артистов была и Жасмин.

Теги: смерть, Дагестан, Жасмин, певица, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, отец
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