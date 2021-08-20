Глава проекта "Дія" Баник: Через год после нас в РФ создали свое Минцифры – они идут за нами по пятам. Аналогичная ситуация в банкинге

Американская компания Bugcrowd отобрала высококвалифицированных специалистов в области кибербезопасности, которые искали уязвимости в приложении. Ничем это не закончилось

– Еще осенью прошлого года министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил, что тот, кто взломает "Дію", получит миллион в подарок. Это кому-нибудь удалось?

– Было два тестирования по безопасности, которые не нашли уязвимости. Государственная система защиты информации выдала сертификат, подтверждающий, что технически мы соответствуем всем требованиям. В декабре прошлого года американская компания Bugcrowd организовала Bug Bounty. Отобрала высококвалифицированных специалистов в области кибербезопасности, которые искали уязвимости в копии приложения. Ничем это предприятие не закончилось. Было найдено только несколько технических багов самого низкого уровня, которые не имеют опасности для пользователей.

В мае у нас вышло обновление "Дії", появился "Дія.Підпіс" и стартовал новый Bug Bounty на полгода – до 27 января. Снова ищут уязвимость. Абсолютно любой человек может зарегистрироваться на американской платформе Bugcrowd, получить копию "Дії" (это важно, в копии нет настоящих пользователей и доступа к реестрам, а есть два миллиона сгенерированных пользователей) и искать уязвимость. Если найдет, получит приз.

– Выходит, миллион еще никто не получил?



– Нет.

– А желающих было много?

– Меньше, чем мы рассчитывали — около ста участников. Найдены небольшие баги, связанные не с утечкой данных, а с работой самого приложения. И больше ничего.

Баник: Потенциальный экономический эффект цифровизации 17 госуслуг составляет почти 495 млн грн в год. Фото предоставлено пресс-службой Минцифры

— Что за история вышла с мошенничеством, где для передачи документов использовалась "Дія"?

— Это стало возможно не благодаря взлому "Дії", а потому что у мошенников оказались поддельные документы человека. Используя их, они смогли открыть счет в БанкID и создать электронный ключ. Это позволило мошеннице поделиться копией документов через "Дію". Но суть в том, что микрофинансовая организация, выдававшая кредит, халатно отнеслась к проверке данных клиента и пошла на прямое нарушение инструкции.

Нужно было убедиться, что заявитель именно тот человек, то есть провести видео верификацию. Полиция задержала мошенницу, которая таким образом обокрала 40 человек, но лишь один раз она использовала "Дію". Тут комплексная проблема – дисциплины финучреждений. Но с нашей стороны нарушений не было.

Мы вышли на хорошую скорость и, надеюсь, до конца года сможем реализовать ключевые услуги, связанные с жизненными ситуациями — субсидиями, пенсиями и так далее

– В каком состоянии сейчас "Дія"? Это предел того, что хотели и планировали достичь?

– Мы набрали нужный темп. Чуть менее двух лет назад "Дія" была совершенно новым продуктом, было сложно, приходилось убеждать, помогать модернизировать. Мы чего-то хотели от всех министерств и организаций, а у них была работа в собственном формате, в своих инструкциях и нормативке. Но сейчас тенденция изменилась. У нас есть слаженная совместная работа, и мы наконец движемся в том темпе, который хотели. Запущено 70 услуг на портале и 12 – в мобильном приложении.

В чем разница? Для большей части госуслуг нужен электронный ключ, в мобильном это не совсем удобно, ведь электронный ключ следует хранить на защищенном носителе. Поэтому приоритет был отдан порталу. Но после того, как мы запустили "Дія.Підпіс", появилась возможность предоставлять услуги в мобильном формате. То есть портфель услуг определяется с точки зрения целесообразности. Скажем, документы, которые желательно иметь под рукой, находятся в мобильном приложении. А на портале это не совсем нужно.

– Если представить полную готовность "Дії", то где относительно этой точки мы сейчас находимся?

– Мы успешно прошли базовый этап, находимся примерно в первой трети пути, вышли на хорошую скорость и, надеюсь, до конца года сможем реализовать ключевые услуги, связанные с жизненными ситуациями – субсидиями, пенсиями и так далее. Тогда можно говорить, что проделали большой кусок работы и закрыли основные потребности людей. А дальше будем запускать менее востребованные услуги и совершенствовать то, что есть.

– И над чем именно вы сейчас работаете?

– Услуги по ЗАГС. Это не только заключение брака, но и свидетельства о рождении и смерти, расторжение брака, выдача копий документов и так далее.

Следующее направление – пенсии. Возможность подачи документов о выходе на пенсию и все, что с этим связано.

Социальные услуги, в том числе помощь одиноким матерям.

После того как в мае мы запустили пилот по смене места регистрации, ведется работа с Государственной миграционной службой, чтобы покрыть 100% территории Украины этой услугой. Дело в том, что часть услуг обрабатывается не централизованно, а привязана к территориальным общинам. После реформы децентрализации каждая из них должна отдельно подключиться к реестру ГМС, чтобы регистрировать место жительства. Это довольно объемный процесс по внедрению.

Будем совершенствовать услуги по водительскому направлению. Часть уже готова, но нужна верификация, замена водительского удостоверения.

Также мы хотим все налоговые услуги перевести в "Дію". И уже осенью запустим какой-то пул сервисов.

Всего в стране 2,5 тыс. услуг, не учитывая ЖКХ и прочее. С точки зрения количества мы не сильно продвинулись. Но реинжиниринг, который мы проводим, включает в себя упразднение некоторых справок и услуг. Так что, надеюсь, услуг со временем станет менее 2,5 тысяч.

Услуга в "Дія" никогда не появляется в том виде, в котором она существовала на бумаге. Вот пример – открытие ФЛП. В бумаге для открытия ФЛП на упрощенке было 58 полей, на портале – сначала 14 (потому что часть полей предзаполнена либо информация подтягивалась из других реестров), потом 12, 10, и теперь вообще услуга стала автоматической. Не более 7 минут уходит на отправку заявления.

Второй пример – регистрация. Особые сложности возникали у мужчин, ведь надо идти в военкомат, проходить медкомиссию, выписываться, прописываться… Мы кардинально изменили логику: спрашиваем возраст человека, наличие военного учетного документа, он указывает его серию, номер, и мы всю информацию передаем в Минобороны.

Пример с выплатой помощи 8 тыс. грн: всего одно поле – укажите номер счета, куда отправить деньги, а в системе автоматически формируется полноценная заявка, которая направляется в соцфонд.

То есть ключевая ценность в том, что мы максимально упрощаем получение услуги и оформление заявок.

– Как на "Дію" влияет низкий уровень жизни в регионах и слабый охват интернетом?

– Одна из главных целей Минцифры – 100% услуг в электронном виде, а вторая – 95% дорог и путей покрыть интернетом. В прошлом году перераспределили частоты, что позволило с помощью одной вышки покрыть мобильной связью и интернетом большую площадь. Мобильные операторы договорились между собой использовать одну вышку на двоих, что сильно удешевляет установку оборудования. Следовательно, растет покрытие и со временем услуги станут доступны большему числу людей.

Техническая оценка, которую прошли электронные ковидные сертификаты в "Дії", подтвердила, что все работает корректно. Осталось политическое признание

– Сертификаты по вакцинации от коронавируса сейчас – это бумага с печатями и подписями врачей. В требованиях МОЗ прописано, что на сертификате должні быть личная подпись и печать врача, печать учреждения. Как это возможно в электронном виде?

– Классический сертификат о вакцинации как документ был описан еще в 1950-е годы. Такие же сертификаты оформляют и на прививку от малярии и других инфекций для заграничных поездок. Форма документа не менялась.

Что касается цифрового сертификата (ковидного сертификата), объясню на примере загранпаспорта: в любой стране можно считать информацию и проверить подлинность паспорта. Данные зашиты в чипе паспорта и подписаны своеобразным электронным ключом. Когда пограничник сканирует паспорт, он подтверждает достоверность ключей. Такая же история и с ковидными сертификатами. Они будут включать QR-код, где зашита информация о прививках. Что важно: не нужно подключение к интернету, достаточно скачать или распечатать свой QR-код – он содержит информацию о ключах, соответственно в на границе в любой стране мира можно сканировать код и проверить достоверность информации.

– Минцифры сообщило, что техническая разработка “Дія” – EU Digital COVID Certificate – успешно прошла техническое оценивание в ЕС. Что это означает для нас?

– Мы создавали ковидные сертификаты по европейским нормам, чтобы потом не искать возможность интеграции. Мы используем международную систему электронных ключей – следовательно, пограничник страны, подключенной к этой системе, может прочесть наш код. Техническая оценка, которую прошли электронные ковидные сертификаты в "Дії", подтвердила, что все работает корректно. Осталось политическое признание – подписать международные договоры.

– Как "Дія" общается с другими госсервисами, например с Helsi в сфере здравоохранения и вакцинации?

– В большинстве случаев мы используем безопасный шлюз для обмена данными между разными реестрами. Мы хотим несколько изменить логику некоторых услуг в сфере здравоохранения, например в деле подписания декларации с семейным врачом. Это в ближайших планах.

Что касается электронного больничного, мы убеждены, что он не должен быть заботой человека. Медучреждение, которое следит за здоровьем и оформляет больничный, работодатель и социальный фонд должны обмениваться информацией между собой автоматически. В этом и есть логика Paperless, к которому мы двигаемся. Когда человек не участвует в процессе обмена данными между госорганами.

Часть компаний упиралась, мол, подождем полноценного признания "Дії". Но после того, как их конкуренты подписали с нами договор, активнее включилась в интеграцию

– Что будет с Центрами предоставления административных услуг, ведь по сути они не очень нужны в режиме Paperless, а на их создание потратили много денег?

– Они останутся, часть из них превратится в центры "Дії", что уже происходит. Работая над диджитализацией, мы не хотим дискриминировать людей, не желающих пользоваться смартфонами, интернетом, онлайн-инструментами. У них просто появилась возможность более комфортно получить услугу офлайн в центрах админуслуг. Плюс услуги онлайн снимают нагрузку с госрегистраторов. Они смогут работать более эффективно. Например, в прошлом году было открыто почти 250 тыс. физлиц-предпринимателей (ФЛП). По подсчетам, благодаря автоматизации на этом можно было бы сэкономить 43 года рабочего времени регистраторов.

– Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что бумаг не станет в течение трех месяцев. Что это означает для рядового украинца?

– Всем нам хочется быстрее бежать вперед. Через три месяца произойдет имплементация закона об особенностях предоставления публичных электронных услуг, подписанного президентом. Это только начало пути в Paperless. Впереди много работы. Но закон делает цифровизацию необратимой и позволяет набрать большую скорость.

– А после смены власти возможен будет откат к бумажкам?

– "Дія" собрала максимальную поддержку как бренд. Количество людей, которые пользуются этим инструментом, настолько велико, вовлечены все органы власти на всех уровнях, поэтому мы уверены, что это навсегда.

Периодически случаются забавные ситуации, когда публичный человек анонсирует появление сервисов в "Дії" даже до того, как мы с ним это начали обсуждать. Хороший индикатор – люди, которые еще два года назад были далеки от диджитализации, уже хотят двигаться в этом направлении.

– Мы понимаем, что у нас сразу все гладко не бывает. Когда появились электронные водительские удостоверения, все равно рекомендовали возить бумажные с собой. Какие предохранители предусмотрены?

– У нас есть так называемый нормативный инжиниринг, когда мы работаем над изменением действующих и разработкой новых законов, чтобы цифровые услуги внедрялись и работали. У меня в подчинении отдел внедрения, который постоянно мониторит ситуацию.

Баник: У нас уже есть видение о создании мультиязычной версии "Дії" и других сервисов, адаптированных под нужды иностранцев. Фото предоставлено пресс-службой Минцифры

Есть большие компании, которые сами предлагают сотрудничать, а есть те, к кому мы идем и убеждаем их провести с нами интеграцию и работать с цифровыми документами. Процесс мы запустили прошлой осенью, и сегодня подключены 500 компаний – банки, торговые сети, госорганизации.

Например, одними из первых интегрировались с нами "ПриватБанк", "Монобанк", "Укрпошта" и "Новая почта". Почтовым компаниям это необходимо не только для выдачи посылок, но и если посылка дороже 5 тыс. грн – для финмониторинга получают копию паспорта.

Часть компаний упиралась, мол, подождем полноценного признания "Дії". Но после того, как их конкуренты подписали с нами договор, активнее включилась в интеграцию. Например, первой торговой сетью, принимающей документы в "Дії", стала АТБ. Как только это было объявлено, другие сети активно пошли на контакт.

– Доступ к каким именно документам получат торговые сети и как?

– Речь о проверке возраста при продаже сигарет, алкоголя. Интегрированные с нами магазины считывают штрихкод вашего паспорта в "Дії". И получают только базовую информацию: паспорт настоящий, человеку есть 18 лет, могут еще увидеть ваше фото.

Потенциальный экономический эффект цифровизации 17 государственных услуг в семи сферах составляет почти 495 млн грн в год

– Как вы оцениваете антикоррупционный эффект "Дії"?

– Есть два пути борьбы с коррупцией благодаря внедрению электронных услуг. Первый, понятный людям – бытовая коррупция: не стоять в очереди, получить справку, быстрее решить бытовой вопрос и так далее. Иногда на местах это становится предметом манипуляции, человеку умышленно создают преграды, манипулируют им, чтобы он заплатил. Когда запускаются электронные услуги, а тем более когда они предоставляются автоматически, больше нет возможности просить у человека деньги за содействие.

Второй момент. Мы работаем над госреестрами, усовершенствованием их безопасности, и это несет более значимый антикоррупционный эффект. Буквально недавно разрешилась ситуация с реестром моряков. Там крупная сумма утекала мимо бюджета. Еще хуже была ситуация со строительным реестром. Он находился в Германии в частных руках. Как такое вообще было возможно? Вопрос остался открытым. СБУ привезла реестр, мы собрались разворачивать его здесь, и выяснилось, что там нет базовых вещей.

Например, существует такое понятие, как логирование, когда есть четкий перечень людей, имеющих право работать с реестром, и фиксируется история всех изменений. Там ничего этого не было. Пример такой: самое простое разрешение обрабатывалось автоматически 10 дней. Но об этом никому не было известно. Клиент подавал заявку, ее придерживали, специально обученный человек звонил клиенту и предлагал решить вопрос за деньги, клиент платил и получал документ. Хотя он и так мог его получить. Тут огромный антикоррупционный эффект.

Потенциальный экономический эффект цифровизации 17 государственных услуг в семи сферах составляет почти 495 млн грн в год. А потенциальный антикоррупционный – это экономия на взятках – 841 млн грн в год.

Когда мы ликвидировали коррупционную составляющую в области градостроительства благодаря внедрению Единой государственной электронной системы, то сэкономили государству 3 млрд грн в год. А благодаря ликвидации "налоговых скруток" бюджет получает 2 млрд грн дополнительных поступлений ежемесячно.

Сейчас уже и на государственном уровне нас начинают воспринимать как IT-страну

– Много говорится об улучшении инвестиционного климата, привлечении иностранных айтишников. Но пока быстро, удобно и в интернете исключительно для граждан Украины?

– Иностранные граждане в Украине еще не могут получать онлайн-услуги. Основа электронных услуг – обмен данными между реестрами. Об иностранцах у нас по сути нет никаких данных. Только после открытия ФЛП появляются сведения о месте его проживания, номер свидетельства и ИНН. А раз нет информации, мы и особых услуг предоставить не можем. Исключение – налоговые услуги.

– Но мы говорим: приезжайте, айтишники мира, к нам, будет вам счастье. Красивая декларация про самую быструю регистрацию бизнеса. Но по факту для иностранца это не три минуты, а несколько дней, куча денег и головной боли.

– У нас по этой теме идет другой процесс, который напрямую не связан с "Дія". Разрабатывается проект "Е-резидентство" как раз для разрешения этой ситуации.

Основная ценность продукта "Е-резидентство" – создание условий и возможностей иностранцам зарегистрировать себя в Украине как ФЛП удаленно. Услуга на этапе эксперимента будет бесплатной, а сам процесс присвоения особого статуса е-резидента – полностью автоматизированным. Подача заявки, проверка документов, регистрация ФЛП, открытие счета, подача налоговых деклараций – все будет очень похоже на сервис, который мы сделали для украинцев, и так же удобно, быстро и безопасно, без кучи денег и головной боли.

Человек заполняет заявление о получении статуса е-резидента на специальном портале, который частично будет перекликаться с "Дією", проходит проверку уполномоченных органов, получает электронную подпись в консульстве и также доступ в личный кабинет на "Дії". Там он сможет зарегистрировать ФЛП, платить налоги и получит базовый набор функций. У нас уже есть видение о создании мультиязычной версии "Дії" и других сервисов, адаптированных под нужды иностранцев.

Баник: Э лектронный банкинг – большой украинский прорыв. Фото предоставлено пресс-службой Минцифры

– "Дія" – удобный инструмент, и, вероятно, уже кто-то просит поделиться опытом и наработками?

– Есть заинтересованность нескольких стран запустить аналогичные продукты у себя. Они находятся с нами в коммуникации. Объективно многие государства все еще жестко застряли в бумаге. Это относится и к таким развитым странам, как США, где все еще пользуются факсами. Продукты, которыми мы уже пользуемся каждый день, для них еще очень далеки.

Мы в Киеве уже почти не расплачиваемся наличкой, а в США, кроме больших развитых городов, почти нигде не используется Apple Pay. Прошлой осенью на Diia Summit представитель компании Apple сказал, что если запустить в США хотя бы половину из того, что мы сделали, это будет грандиозный прорыв.

Есть такие страны, как Эстония, которые 20 лет назад начали развивать электронные услуги в интернете. У нас было большое отставание от них. Мы перескочили сразу несколько ступенек – предложили не только веб-портал, но и мобильное приложение. Год назад приезжала делегация из Эстонии, они признали наши достижения и просили рассказать, как развивать именно мобильное приложение.

Украина – не самая богатая страна. Единственное, что тут может помогать бизнесу расти, –постоянное улучшение сервисов. Сейчас уже и на государственном уровне нас начинают воспринимать как IT-страну.

Электронный банкинг – тоже большой украинский прорыв. Такие услуги мало где встретишь. Например, оплата проезда в метро есть только двух странах мира, одна из них – Украина. В колыбели банковского дела, Швейцарии, чтобы пополнить карту, надо отнести деньги в банк и три дня ждать зачисления. Там нет такого, как у нас в "Приват 24".

"ПриватБанк" – крупнейший партнер компании Apple в мире. Это единственный банк в мире, придумавший и запустивший услугу выбора обложки для карточки, с которой она будет отображаться в Apple Pay и Google Pay. Банковская сфера Украины по электронным сервисам – номер один в мире. За нами по пятам идет Россия. Через год после нас россияне создали свое Минцифры и так же его назвали. Мы мониторим новости по тэгу "Минцифры" и периодически видим российские сообщения. Они идут по следу наших новостей, постов, услуг. Так, они собираются делать в мобильном приложении водительское удостоверение, паспорт, техпаспорт. Аналогичная ситуация в банкинге – российский "Сбербанк" вкладывает большие деньги в развитие электронных сервисов.