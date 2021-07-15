Рада ввела правовой режим "Дія Сіті" для стимулирования развития цифровой экономики

Согласно законопроекту, правовой режим "Дія Сіті", распространяемый на юридических лиц – резидентов этого режима, создает благоприятные условия для ведения инновационного бизнеса, привлечения инвестиций, развития цифровой инфраструктуры и привлечения талантливых работников.

Правовой режим "Дія Сіті" устанавливается на неограниченный срок, но не менее чем на 25 лет со дня внесения в реестр записи о первом резиденте "Дія Сіті". На всех резидентов "Дія Сіті" распространяется система государственных гарантий защиты инвестиций.

Инициаторы законопроекта предлагают либерализовать трудовые отношения между резидентами "Дія Сіті" и лицами, труд которых они используют. Для этой цели предлагается применение контрактной формы трудового договора или наем работников на основании специального договора – гиг-контракта.

Законопроектом предусмотрены основания и порядок потери статуса резидента, апелляция на решение о потере резидентства, свобода сотрудничества с физическими лицами – предпринимателями, декларативность приобретения статуса резидента.

В доработанной редакции законопроекта исключено требование для стартапов предоставлять бизнес-план.

При этом Министерство цифровой трансформации будет иметь полномочия вести реестр резидентов, но не будет решать, кого туда включать.

Также законопроектом не ограничен перечень разрешенных видов деятельности.

Согласно сообщению пресс-службы "Дія Сіті", благодаря проекту доля IТ-отрасли в ВВП страны увеличится до 10%, а количество рабочих мест в отрасли вырастет с нынешних 200 тыс. до 450 тыс. до 2024 года.

Отмечается, что документ был разработан при тесном сотрудничестве с IТ-индустрией.

В то же время, 13 июля под стенами Верховной Рады в Киеве проходил митинг айтишников против инициативы "Дія City", сообщали ресурсы Dev и The Page. На него пришли несколько десятков человек с лозунгами "Минцифры, делайте IT-услуги, а не IT-колхоз", "Все настолько плохо, что даже интроверты здесь", "Работает – не трогай, иначе будет работать где-то в Польше" и другими.

"Мы видим риски в том, что IT-отрасль отделяется от других отраслей по условиям "Дія City". Мы хотим работать как и все другие на рынке. В IT и так все хорошо", – сказал Владимир Рожков, один из организаторов митинга.

The Page отмечает, что одно из основных требований митингующих – изъять из законопроекта положение относительно "договоров о непереманивании", согласно которым специалист не имеет права в течение определенного срока совершать конкурентные действия – работать на любого конкурента. Этот пункт по требованию IТ-бизнеса убрали из законопроекта ко второму чтению, сообщал автор документа нардеп Егор Чернев ("Слуга народа").