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Рада ввела правовой режим "Дія Сіті" для стимулирования развития цифровой экономики

Предполагается, что правовой режим "Дія Сіті" создаст благоприятные условия для ведения инновационного бизнеса, привлечения инвестиций, развития цифровой инфраструктуры
Предполагается, что правовой режим "Дія Сіті" создаст благоприятные условия для ведения инновационного бизнеса, привлечения инвестиций, развития цифровой инфраструктуры
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада приняла в целом законопроект №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", передает корреспондент "ГОРДОН". За принятие законопроекта проголосовали 262 депутата

Согласно законопроекту, правовой режим "Дія Сіті", распространяемый на юридических лиц – резидентов этого режима, создает благоприятные условия для ведения инновационного бизнеса, привлечения инвестиций, развития цифровой инфраструктуры и привлечения талантливых работников.

Правовой режим "Дія Сіті" устанавливается на неограниченный срок, но не менее чем на 25 лет со дня внесения в реестр записи о первом резиденте "Дія Сіті". На всех резидентов "Дія Сіті" распространяется система государственных гарантий защиты инвестиций.

Инициаторы законопроекта предлагают либерализовать трудовые отношения между резидентами "Дія Сіті" и лицами, труд которых они используют. Для этой цели предлагается применение контрактной формы трудового договора или наем работников на основании специального договора – гиг-контракта.

Законопроектом предусмотрены основания и порядок потери статуса резидента, апелляция на решение о потере резидентства, свобода сотрудничества с физическими лицами – предпринимателями, декларативность приобретения статуса резидента.

В доработанной редакции законопроекта исключено требование для стартапов предоставлять бизнес-план. 

При этом Министерство цифровой трансформации будет иметь полномочия вести реестр резидентов, но не будет решать, кого туда включать.

Также законопроектом не ограничен перечень разрешенных видов деятельности.

Согласно сообщению пресс-службы "Дія Сіті", благодаря проекту доля IТ-отрасли в ВВП страны увеличится до 10%, а количество рабочих мест в отрасли вырастет с нынешних 200 тыс. до 450 тыс. до 2024 года.

Отмечается, что документ был разработан при тесном сотрудничестве с  IТ-индустрией.

В то же время, 13 июля под стенами Верховной Рады в Киеве проходил митинг айтишников против инициативы "Дія City", сообщали ресурсы Dev и The Page. На него пришли несколько десятков человек с лозунгами "Минцифры, делайте IT-услуги, а не IT-колхоз", "Все настолько плохо, что даже интроверты здесь", "Работает – не трогай, иначе будет работать где-то в Польше" и другими. 

"Мы видим риски в том, что IT-отрасль отделяется от других отраслей по условиям "Дія City". Мы хотим работать как и все другие на рынке. В IT и так все хорошо", – сказал Владимир Рожков, один из организаторов митинга.

The Page отмечает, что одно из основных требований митингующих – изъять из законопроекта положение относительно "договоров о непереманивании", согласно которым специалист не имеет права в течение определенного срока совершать конкурентные действия – работать на любого конкурента. Этот пункт по требованию IТ-бизнеса убрали из законопроекта ко второму чтению, сообщал автор документа нардеп Егор Чернев ("Слуга народа").

Контекст:

В сентябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины презентовало проект "Дія City" – свободную экономическую зону, особый правовой режим, который должен создать условия для развития украинской IT-индустрии.

Первый законопроект №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики Украины", регулирующий условия работы этой зоны, Верховная Рада приняла в первом чтении 15 апреля.

Минцифры также подготовило второй законопроект, который должен предоставлять резидентам "Дія City" специальный статус субъекта в уголовном процессе, чтобы уберечь от неправомерного давления силовиков. Соответствующий законопроект №4305 был зарегистрирован в ноябре прошлого года, но сейчас снят с рассмотрения. 

В июне 2021 года Рада приняла в первом чтении законопроект №5376, который предусматривает введение спецрежима налогообложения для IT-компаний в рамках проекта "Дія City".

Теги: Верховная Рада, налоги, депутаты, народные депутаты, законопроект, инновации, Министерство цифровой трансформации, Минцифры, Дія City
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