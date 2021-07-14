В "Дія City" договоров о непереманивании не будет – нардеп Чернев

"Законодательное закрепление непереманивания еще не получило запроса в бизнесе и ІТ-сообществе", – объяснил изменение Чернев, который является одним из авторов законопроекта №4303.
Он рассказал, что украинское IT-сообщество хотело бы договариваться о таких условиях, как непереманивание, непосредственно с работодателем.
"Мы же делаем рабочий закон для того, чтобы он не мешал работать людям и устранял проблемы бизнеса и сотрудников. Поэтому норма о договорах о непереманивании была изъята из законопроекта", – обосновал Чернев правку в законодательстве о "Дія City".
В сентябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины презентовало проект "Дія City" – свободную экономическую зону, особый правовой режим, который должен создать условия для развития украинской IT-индустрии.
Первый законопроект №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики Украины", регулирующий условия работы этой зоны, Верховная Рада приняла в первом чтении 15 апреля.
Изначально в нем содержалась норма, которая описывала договор о воздержании от конкурентных действий (так называемый non-compete) и договор о непереманивании. Первый подразумевает, что компании-резиденты договариваются между собой не переманивать сотрудников, второй – что специалист компании-резидента "Дія City" на протяжении срока договора удерживается от конкурентных действий в отношении компании – например, не ведет конкурирующий проект как физлицо-предприниматель, объяснял интернет-журнал об IT AIN.UA.