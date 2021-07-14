В "Дія City" договоров о непереманивании не будет – нардеп Чернев

Егор Чернев: Мы делаем рабочий закон для того, чтобы он не мешал работать людям и устранял проблемы бизнеса и сотрудников Фото: sluga-narodu.com

"Законодательное закрепление непереманивания еще не получило запроса в бизнесе и ІТ-сообществе", – объяснил изменение Чернев, который является одним из авторов законопроекта №4303.

Он рассказал, что украинское IT-сообщество хотело бы договариваться о таких условиях, как непереманивание, непосредственно с работодателем.

"Мы же делаем рабочий закон для того, чтобы он не мешал работать людям и устранял проблемы бизнеса и сотрудников. Поэтому норма о договорах о непереманивании была изъята из законопроекта", – обосновал Чернев правку в законодательстве о "Дія City".