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В "Дія City" договоров о непереманивании не будет – нардеп Чернев

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Егор Чернев: Мы делаем рабочий закон для того, чтобы он не мешал работать людям и устранял проблемы бизнеса и сотрудников
Егор Чернев: Мы делаем рабочий закон для того, чтобы он не мешал работать людям и устранял проблемы бизнеса и сотрудников
Фото: sluga-narodu.com

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации учел поправку по поводу договоров о непереманивании и убрал эту норму из проекта закона №4303. Изменения в законодательстве появились по требованию ІТ-бизнеса, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН", народный депутат от "Слуги народа", замглавы профильного комитета Егор Чернев.

"Законодательное закрепление непереманивания еще не получило запроса в бизнесе и ІТ-сообществе", – объяснил изменение Чернев, который является одним из авторов законопроекта №4303.

Он рассказал, что украинское IT-сообщество хотело бы договариваться о таких условиях, как непереманивание, непосредственно с работодателем.

"Мы же делаем рабочий закон для того, чтобы он не мешал работать людям и устранял проблемы бизнеса и сотрудников. Поэтому норма о договорах о непереманивании была изъята из законопроекта", – обосновал Чернев правку в законодательстве о "Дія City".

Контекст:

В сентябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины презентовало проект "Дія City" – свободную экономическую зону, особый правовой режим, который должен создать условия для развития украинской IT-индустрии.

Первый законопроект №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики Украины", регулирующий условия работы этой зоны, Верховная Рада приняла в первом чтении 15 апреля.

Изначально в нем содержалась норма, которая описывала договор о воздержании от конкурентных действий (так называемый non-compete) и договор о непереманивании. Первый подразумевает, что компании-резиденты договариваются между собой не переманивать сотрудников, второй – что специалист компании-резидента "Дія City" на протяжении срока договора удерживается от конкурентных действий в отношении компании – например, не ведет конкурирующий проект как физлицо-предприниматель, объяснял интернет-журнал об IT AIN.UA.

Теги: Верховная Рада, экономика, бизнес, законодательство, комитет, законопроект, Министерство цифровой трансформации, Егор Чернев, Дія City
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