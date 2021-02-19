Государство хочет монополизировать IT-отрасль Украины, поставить айтишников в стойло и создать коррупцию за счет новой регуляции

Я не квалифицированный айтишник, но, как совладелец уже четыре года IT-компании, учусь каждый день у моих молодых партнеров и многое понимаю. Знаю практически всех собственников IT-компаний, с удовольствием учусь у них. Каждый день.

В Украине полтора года назад создали Министерство цифровой трансформации, в народе – Минцифра. Я много думал – зачем?

Теперь, похоже, понял. Есть газ, нефть, горно-обогатительные комбинаты, энергетика, нефтехимия, минеральные удобрения, металлургия. Пожалуй, это все высокодоходное, что есть в стране. Все поделено, давно. Да, несправедливо, но это уже есть, и как изменить – я не знаю.

Каждый большой стремится к монополии в любой из этих отраслей. Многое очень непрозрачно, в частности формирование тарифов или стоимость газа.

Несколько месяцев назад Минцифра провозгласила благую (вроде бы) идею – создаем "Дія Сity", типа виртуальную экономическую зону со специальным налоговым, финансовым и правовым режимом.

Что такое IT-отрасль для Украины? Это однозначный драйвер экономики.

За последние пять лет отрасль растет на 20% в год. За 2020 год (тяжелейший для экономики) IT выросла тоже более чем на 20%, и экспорт IT-услуг превысил $5 млрд (это больше, чем транспорт, больше, чем газ, максимум через год-два догонит металлургию, а там недалеко догнать и экспорт сельского хозяйства. Еще раз внимательно – в 2020 году экспорт Украины снизился почти на 5%, экспорт IT вырос более чем на 20%.

Я считаю, что за пять лет за счет IT сформировался новый средний класс в стране. Это крайне важно!

И тут Минцифра и "Дія Сity".

Мое мнение – это попытка государства монополизировать отрасль, поставить в стойло айтишников, создать коррупцию за счет новой регуляции. Я не буду вдаваться в детали, специалисты понимают, о чем я. Коротко, если вы не в "Дія Сity", у вас не будет ФЛП и не будет внешнеэкономической деятельности.

Господа Федоров и Бортников, пожалуйста, задумайтесь, услышьте многочисленные общественные IT-организации, IT-кластеры. Разве может такое быть правильным, если 90% IT-сообщества против вашей "суперидеи"?

Разве можно резать курицу, несущую золотые яйца? IT не надо помогать – не мешайте им.

Помните, что главное – это человеческий капитал. Будет "Дія Сity" – получите уход в тень отрасли. Этим людям не надо офисов, им нужен лап-топ на коленках и Wi-Fi.

Им пофиг, где работать – на кухне или на лавочке в парке, и пофиг, в какой точке мира.

Источник: Sapronov Yuri / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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