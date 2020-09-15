"Вы настоящие рок-звезды". O.Torvald выпустили ролик, посвященный айтишникам. Видео
Украинская группа O.Torvald на своем YouTube-канале презентовала ролик на песню "Айтишник". Клип представлен в формате лирик-видео (видеозарисовки). В кадре показан фронтмен коллектива Евгений Галич. Он исполняет трек, одновременно на экране появляется текст песни в виде компьютерных кодов. Видео вышло в День программиста, 12 сентября. "Среди наших друзей очень много ребят, связанных с этой профессией. Классных, веселых, трудоголиков, совсем не соответствующих стереотипным представлениям о них, которые нам так усиленно навязывают СМИ и соцсети", – признались музыканты. Они отметили, что сейчас непростое время, поскольку даже интеллектуальную индустрию пытаются "нагнуть и контролировать". "Хотим всех адекватных людей, работающих и живущих своим делом, поздравить с профессиональным праздником юморной песней о стереотипах, так удобно поместившихся в пустых головах завистников. Вы настоящие рок-звезды. С праздником!" – говорится в подписи к ролику.
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