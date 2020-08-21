Dynamite. Клип южнокорейской группы BTS набрал более 38 млн просмотров за пять часов. Видео
На YouTube-канале Big Hit Labels в YouTube разместили клип южнокорейской группы BTS на песню Dynamite. За пять часов с момента публикации на YouTube ролик набрал более 38 млн просмотров и 4,5 млн лайков. Как таковой сюжет в ролике отсутствует. В клипе участники коллектива танцуют вместе и поодиночке. Они появляются в помещениях – квартире, хранилище пластинок, на заправке, на улице и в клубе.
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