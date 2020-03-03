On. Клип BTS за три дня набрал почти 70 млн просмотров на YouTube. Видео
Южнокорейская k-pop группа BTS презентовала на своем YouTube-канале клип на трек On. В ролике показано поле боя после кровопролитной битвы, по которому идет герой ролика. Ему встречаются только животные и девушка с повязкой на глазах. Герой клипа находит силы спасти ее и открыть пространство, наполненное жизнью: оно находится за стеной. За три дня с момента публикации на YouTube ролик набрал почти 70 млн просмотров.
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