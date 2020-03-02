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02 марта, 2020
 
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Reasons I Drink. Морисетт выпустила клип. Видео

Канадская певица Аланис Морисетт на своем YouTube-канале презентовала клип на песню Reasons I Drink. Действие ролика происходит в кабинете, в котором собралась группа людей, рассказывающих свои истории. Собрание напоминает группы поддержки вроде общества анонимных алкоголиков. Среди героев оказывается и Морисетт. Трек Reasons I Drink вошел в ее девятый студийный альбом Such Pretty Forks in the Road.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Певица исполнила роль одной из участниц группы психологической поддержки
Певица исполнила роль одной из участниц группы психологической поддержки
Скриншот: Alanis Morissette / YouTube

видео

Видео: Alanis Morissette / YouTube
Теги: видео, клип, Аланис Мориссетт
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