Пенсии, субсидии, справки из ЗАГСа. Федоров рассказал о готовящемся расширении функционала приложения "Дія"

Федоров: Это будут топ-услуги как для граждан, так и для бизнеса Фото из личного архива Михаила Федорова

"Мы разрабатываем фундаментальные решения, которые затем можно масштабировать в виде различных продуктов. 23 августа вступает в силу законопроект об электронных паспортах. Мы уже сделали все "домашние задания" для того, чтобы они заработали по всей стране. Это первый шаг на пути к paperless. Следующий шаг, над которым мы уже работаем, – запуск сервисов самых популярных услуг, которые используют украинцы. Через три месяца начинает действовать законопроект о paperless, запрещающий чиновникам требовать документы, которые уже есть в реестре. То есть мы подходим к вопросу комплексно. У нас есть цифровые документы, по которым можно идентифицировать лицо, у нас есть наиболее популярные государственные услуги – мы запрещаем требовать лишние ксерокопии и бумажные документы, которые очень часто просто бессмысленно требуют государственные органы. Все это фундаментально связано с тем, что государственные реестры между собой не взаимодействуют, и этот вопрос мы также решаем", – сказал Федоров.

По его словам, многие новые услуги будут внедрены в том числе и в рамках борьбы с коррупцией.

"Уже ближе к [презентации] Diia Summit 3.0 будет понимание, что успеем финишировать. Но я могу сказать так: в каждом направлении будет представлена самая популярная услуга в формате онлайн. Это пенсии, субсидии, помощь одиноким матерям, справки, связанные с ЗАГСом, другие социальные услуги. А также ряд услуг в судебной, строительной и таможенной сферах. Это будут топ-услуги как для граждан, так и для бизнеса. И многие из них будут нести значительный антикоррупционный эффект", – отметил министр.