По словам министра, "Дія" получила награды за лучшее мобильное приложение и интерфейс.
Федоров отметил, что в прошлом году награду Red Dot получил портал "Дія".
"Red Dot – одна из важнейших и престижнейших наград в сфере дизайна. Ее получали Apple, Google, Sony, Fujifilm, Xiaomі, Acer, HP и многие другие. Теперь визуализация "Дії" будет увековечена в музее Red Dot в Эссене – крупнейшей коллекции достижений современного дизайна", – написал министр.
Он также добавил, что, как правило, государственные компании не подают свои продукты на Red Dot и не пытаются конкурировать с частным бизнесом.
"То, что нас выделили и признали среди остальных продуктов, – потрясающий факт", – резюмировал Федоров.
Red Dot Design Award – награда в области дизайна, присуждаемая "Центром дизайна земли Северный Рейн-Вестфалия" из Эссена (Германия). Вручается дизайнерам и компаниям-производителям за особые достижения в дизайне потребительских товаров.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
На начало 2021 года приложение установило 2,6 млн украинцев. На портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко".