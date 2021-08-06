По словам министра, "Дія" получила награды за лучшее мобильное приложение и интерфейс.

Федоров отметил, что в прошлом году награду Red Dot получил портал "Дія".

"Red Dot – одна из важнейших и престижнейших наград в сфере дизайна. Ее получали Apple, Google, Sony, Fujifilm, Xiaomі, Acer, HP и многие другие. Теперь визуализация "Дії" будет увековечена в музее Red Dot в Эссене – крупнейшей коллекции достижений современного дизайна", – написал министр.

Он также добавил, что, как правило, государственные компании не подают свои продукты на Red Dot и не пытаются конкурировать с частным бизнесом.

"То, что нас выделили и признали среди остальных продуктов, – потрясающий факт", – резюмировал Федоров.

Red Dot Design Award – награда в области дизайна, присуждаемая "Центром дизайна земли Северный Рейн-Вестфалия" из Эссена (Германия). Вручается дизайнерам и компаниям-производителям за особые достижения в дизайне потребительских товаров.