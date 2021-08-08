Украина перейдет в режим paperless через три месяца – Шмыгаль

Шмыгаль заявляет, что режим paperless "окончательно уничтожит" коррупционную составляющую при предоставлении госуслуг в Украине Фото: depositphotos.com

Премьер отметил, что на этой неделе президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн.

Ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажную справку, поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах", – написал Шмыгаль.

По его словам, благодаря переходу в режим "без бумаг" количество публичных электронных услуг существенно увеличится, а коррупционная составляющая "будет окончательно уничтожена".

"Минцифры активно работает над автоматизацией услуг, чтобы исключить влияние человеческого фактора на принятие решений", – подчеркнул премьер.