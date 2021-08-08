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Украина перейдет в режим paperless через три месяца – Шмыгаль

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Шмыгаль заявляет, что режим paperless "окончательно уничтожит" коррупционную составляющую при предоставлении госуслуг в Украине
Шмыгаль заявляет, что режим paperless "окончательно уничтожит" коррупционную составляющую при предоставлении госуслуг в Украине
Фото: depositphotos.com

Полный переход всех публичных государственных услуг в режим paperless в Украине закончится через три месяца, то есть в начале ноября, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом он написал в Facebook.

Премьер отметил, что на этой неделе президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн.

Ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажную справку, поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах", – написал Шмыгаль.

По его словам, благодаря переходу в режим "без бумаг" количество публичных электронных услуг существенно увеличится, а коррупционная составляющая "будет окончательно уничтожена".

"Минцифры активно работает над автоматизацией услуг, чтобы исключить влияние человеческого фактора на принятие решений", – подчеркнул премьер.

Контекст:

15 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об особенностях предоставления электронных публичных услуг (о режиме "без бумаг", paperless), 6 августа президент его подписалЗакон вступит в силу через три месяца с момента опубликования.

При этом в мае 2021 года Зеленский заявлял, что государственные органы в Украине войдут в режим paperless уже 24 августа

В первом чтении законопроект был принят 17 июня. В Минцифры тогда заявляли, что до 2024 года планируют оцифровать 100% услуг. 

В электронном сервисе государственных услуг "Дія" доступны 50 электронных услуг. В апреле прошлого года в приложении появились цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний паспорта в виде ID-карты). В октябре приложение получило обновление – кроме прочего, в нем теперь есть свидетельство о рождении ребенка и возможность уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения.

Теги: коррупция, приложение, Денис Шмыгаль, электронные услуги, Минцифры
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