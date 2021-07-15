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Рада приняла закон о цифровизации публичных услуг

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Рада приняла закон 15 июля
Рада приняла закон 15 июля
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада на заседании 15 июля приняла во втором чтении и в целом законопроект №5495 "Об особенностях предоставления электронных публичных услуг", который предусматривает цифровизацию всех публичных услуг. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Закон поддержало 238 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ группа нардепов внесла в Раду 14 мая. Как указано в пояснительной записке, законопроект вводит новые термины, такие как "электронная публичная услуга", "автоматический режим предоставления электронной публичной услуги", "комплексная электронная публичная услуга", "система электронного взаимодействия электронных ресурсов", "публичная услуга" и другие термины, связанные с электронными публичными услугами. Также устанавливаются особенности их предоставления.

Пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Facebook сообщила, что после принятия закона ведомство будет работать в четырех направлениях.

"Прежде чем перевести госсервисы в онлайн, мы внесем значительные изменения в документы законов об электронных публичных услугах, государственных реестрах, облачных сервисах в госсекторе и законопроект об изменении места регистрации онлайн", – говорится в сообщении.

Также министерство планирует перевести в цифровой вид важные документы. Например, с 23 августа в приложении "Дія" будет доступна цифровая ID-карта.

"Чтобы цифровые документы работали правильно, мы усовершенствуем систему электронного документооборота. Подписать заявление на обучение ребенка в школе или на отпуск – все можно будет сделать на одном портале с помощью "Дія.Підпису", – заявили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/mintsyfra/posts/4224786980907872

Контекст:

В первом чтении законопроект был принят 17 июня.

В Минцифры тогда заявляли, что до 2024 года планируют оцифровать 100% услуг. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, закон, Министерство цифровой трансформации, приложение Дія
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