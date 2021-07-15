Рада приняла закон о цифровизации публичных услуг

Закон поддержало 238 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ группа нардепов внесла в Раду 14 мая. Как указано в пояснительной записке, законопроект вводит новые термины, такие как "электронная публичная услуга", "автоматический режим предоставления электронной публичной услуги", "комплексная электронная публичная услуга", "система электронного взаимодействия электронных ресурсов", "публичная услуга" и другие термины, связанные с электронными публичными услугами. Также устанавливаются особенности их предоставления.

Пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Facebook сообщила, что после принятия закона ведомство будет работать в четырех направлениях.

"Прежде чем перевести госсервисы в онлайн, мы внесем значительные изменения в документы законов об электронных публичных услугах, государственных реестрах, облачных сервисах в госсекторе и законопроект об изменении места регистрации онлайн", – говорится в сообщении.

Также министерство планирует перевести в цифровой вид важные документы. Например, с 23 августа в приложении "Дія" будет доступна цифровая ID-карта.

"Чтобы цифровые документы работали правильно, мы усовершенствуем систему электронного документооборота. Подписать заявление на обучение ребенка в школе или на отпуск – все можно будет сделать на одном портале с помощью "Дія.Підпису", – заявили в пресс-службе.