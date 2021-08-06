Зеленский подписал закон о цифровизации публичных услуг

С 2020 года электронными публичными услугами через Единый государственный веб-портал электронных услуг воспользовалось более 570 тыс. граждан Украины, отметили в Офисе президента.

Закон, который подписал глава государства, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом 15 июля.

Документ вводит новые термины, такие как "электронная публичная услуга", "автоматический режим предоставления электронной публичной услуги", "комплексная электронная публичная услуга", "система электронного взаимодействия электронных ресурсов", "публичная услуга" и другие термины, связанные с электронными публичными услугами. Также устанавливаются особенности их предоставления.

Закон вступит в силу через три месяца с момента опубликования.