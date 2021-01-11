В приложении "Киев цифровой" пообещали много новых функций

Мобильное приложение Kyiv Smart City заменили на "Киев цифровой", потому что первое принадлежит сторонней организации, а не городу, объяснили в киевском коммунальном предприятии ГИВЦ, которое занимается разработкой нового приложения.

Дополнительные деньги из городского бюджета на разработку не выделяли Фото: depositphotos.com

Пользователи нового киевского приложении "Киев цифровой" вскоре смогут голосовать за общественный бюджет Киева, а также оплачивать штрафы. Об этом говорится в сообщении на официальной странице приложения в Facebook. В перспективе также возможность записи в центры предоставления административных услуг и оплата услуг детских садов.

Пока среди функций нового приложения "Киев цифровой" – возможность пополнять со смартфона транспортную карту Kyiv Smart Card, покупать QR-билеты, платить за парковку и забирать эвакуированную машину без очереди, писали в Facebook разработчики.

Разработкой и поддержкой приложения занимается киевское коммунальное предприятие ГИВЦ – "Головний інформаційно-обчислювальний центр". Презентацию с планами развития приложения и сроками выполнения обещают провести в ближайшее время.

Дополнительные деньги из городского бюджета на разработку не выделялись, уверяет заместитель директора КП ГИВЦ Евгений Коробенко. Он объяснил, что мобильное приложение Kyiv Smart City заменили на "Киев цифровой", потому что первое принадлежит сторонней организации, а не городу.

5 января мобильное приложение Kyiv Smart City прекратило работу и пользователи получили сообщение, что все сервисы, в том числе электронный билет, переносятся в "Киев цифровой".

Договор, по которому использовали приложение, закончился 31 декабря 2020 года и город решил его не продлевать, а развивать электронные услуги собственными силами, пишет "24 канал".