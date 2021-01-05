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Приложение Kyiv Smart City перестало работать. Разработчики узнали об этом из новостей

Приложение Kyiv Smart City для доступа ко всем электронным сервисам Киева перестало работать. Разработчики заявили, что для них это стало неожиданностью и они не понимают, почему все функции их сервиса перенесли в другое приложение.

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Все функции приложения Kyiv Smart City переехали в "Киев Цифровой"
Все функции приложения Kyiv Smart City переехали в "Киев Цифровой"
Фото: gordonua

Мобильное приложение Kyiv Smart City для доступа ко всем электронным сервисам города без предупреждения перестало работать, а все его функции перенесены в новое приложение "Киев Цифровой".

"Команда благодарит вас, включает гимн Киева и отправляется вдаль под хорошую музыку", – говорится в сообщении приложения при попытке авторизоваться.

О закрытии приложения сообщили и его разработчики на своей странице в Facebook. При этом команда проекта не знает, почему их приложение закрыли.

"Да, это правда! Приложение Kyiv Smart City больше не работает. Для нас это стало такой же неожиданностью, как и для всех киевлян. Мы так же узнали об этом из новостей. Наша команда не имеет никакого отношения к разработке и реализации нового приложения "Киев Цифровой", но мы не смогли не заметить сходство в дизайне и интерфейсе между ними", – говорится в сообщении.

Авторы приложения также отметили, что "ни в какую даль под музыку они не отправлялись", а продолжают разрабатывать новые и улучшать уже запущенные сервисы не только для Киева, но и для всех городов Украины.

https://www.facebook.com/smartcitykyiv/posts/2864509170465106

Чтоб пользоваться электронными сервисами Киева, теперь надо установить приложение "Киев Цифровой" – данные обо всех поездках и QR-билеты должны подтянуться автоматически. Авторизоваться в системе можно по номеру телефона, после чего приложение предложит отсканировать штрихкод Kyiv Smart Card или ввести номер вручную, а также ввести четырехзначный ПИН-код, расположенный справа от штрихкода.

С начала 2019 года в рамках внедрения системы электронного билета в наземном транспорте Киева с помощью валидаторов начали фиксировать проезд льготников – владельцев "Карточки киевлянина". В феврале 2019-го проезд в любом виде общественного транспорта столицы уже можно было оплатить с помощью единого электронного билета (Kyiv Smart Card). В электронном виде этот билет можно было загрузить в приложении Kyiv Smart City.

Теги: Киев, транспорт, Украина, Kyiv Smart Card
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