В Киеве стартовала запись на прививку второй дозой вакцины Moderna

В Международном выставочном центре прививать будут с 25 августа по 8 сентября. Записаться можно по ссылке.

Ревакцинироваться также можно будет и в медучреждениях, запись – по ссылке.

По данным Минздрава, в Украине сделали миллион прививок препаратом Moderna.