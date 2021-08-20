В Сингапуре британца приговорили к тюрьме за отказ надевать маску

В Сингапуре с начала эпидемии подтвердили 66 тыс. случаев COVID-19 Фото: EPA

7 мая в сети появилось видео, на котором Глинн отказывается носить маску в поезде. Позже против него был составлен протокол.

Сразу после полуночи 9 мая полиция пыталась арестовать его, мужчина начал им угрожать. В итоге он попытался бежать, но споткнулся и упал – полиция его задержала.

2 июля ему предъявили обвинение, но тогда британец вышел под залог. Однако в тот же день его увидели без маски в суде и уже 19 июля обвинили теперь по этому инциденту. Глинну отменили выход под залог и отправили под арест.

С 19 июля по 4 августа он находился в тюрьме. С 5-го по 18 августа – в Институте психического здоровья, где проходил психиатрическую экспертизу.

18 августа его признали виновным в нарушении карантина и приговорили к шести неделям тюрьмы. Однако поскольку срок его предварительного заключения составлял более двух третей срока его наказания, британцу разрешили выйти из тюрьмы сразу после вынесения приговора.

Сейчас Глинн готовится к депортации из Сингапура.