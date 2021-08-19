Минздрав сообщил о закупке новой партии лекарств от COVID-19

Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения проинформировала 19 августа.

Препарат используют для лечения пациентов с тяжелой формой коронавирусной болезни COVID-19, уточнили в ведомстве.

По словам заместителя министра здравоохранения Александра Комариды, госпредприятие "Медзакупки Украины" купило оригинальное лекарство у производителя напрямую.

Кроме того, сейчас продолжается процесс закупки 14 346 упаковок еще одного лекарственного средства, которое используют при лечении COVID-19, – "Ремдесевира".

"Также есть договоренности о поставках инновационного противовирусного препарата прямого действия, об этом будет сообщено дополнительно. Этот препарат назначают пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, во избежание осложнений и госпитализаций. Сейчас он находится на третьей (последней) стадии клинических исследований. Минздрав предварительно договорился о квоте на поставку препарата для лечения 300 тыс. пациентов", – добавили в ведомстве.