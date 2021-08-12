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Украина не принимает участие в испытаниях препаратов от COVID-19. Академик Комисаренко объяснил почему

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Исследования трех препаратов начались в 52 странах
Исследования трех препаратов начались в 52 странах
Фото: ЕРА

Украина не может участвовать в испытаниях препаратов против COVID-19, которые проводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом 12 августа в эфире телеканала "Украина 24" сообщил глава комиссии по биобезопасности и биозащите при Совете нацбезопасности и обороны, академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко.

Речь идет о трех препаратах, которые испытываются под эгидой ВОЗ и которые изначально предназначались для других заболеваний.

"Насколько я знаю, Украина не принимает участие в этих исследованиях. Такие исследования, как правило, делаются в тех странах, в которых достаточно много больных. К счастью, у нас сейчас мало больных. То есть надо набрать большое количество – несколько десятков тысяч добровольцев, которые могут быть заражены вирусом в связи с тем, что у них в стране широкое распространение вируса", – объяснил Комисаренко.

По его словам, в рамках программы ВОЗ "Солидарность" ученые из многих стран "протестировали десятки тысяч лекарств".

"Часть лекарств уже была разрешена для использования против других заболеваний, то есть переключения на другое использование. Несколько сот из этих препаратов продемонстрировали свою эффективность. Но один очень известный, ремдесивир, так и не был принят", – подчеркнул академик.

11 августа Всемирная организация здравоохранения сообщила о проведении испытаний препаратов артесунат (от тяжелых форм малярии), иматиниб (от некоторых видов рака) и инфликсимаб (от некоторых иммунных расстройств). Исследования проводятся в 52 странах.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 12 августа в Украине подтвердили 2,26 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 53 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 2,2 млн человек.

Теги: ВОЗ, лекарства, добровольцы, ученые, исследование, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, ремдесивир, Сергей Комисаренко
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